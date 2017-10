«Es ist sehr schwierig das gerade Geschehene in Worte zu fassen», sagte eine sichtlich enttäuschte Stephanie Erne nach dem Spiel. Die FCA-Stürmerin hatte sich, wie die gesamte Mannschaft, in Yverdon endlich die ersten Saisonpunkte erhofft. Stattdessen gab es die totale Ernüchterung.

Dabei begann die Partie eigentlich gut für die Aarauerinnen. In einer animierten ersten Halbzeit gelang dem Gästeteam zwar kein Tor, aber es konnte das eigene sauber halten und wahrte sich damit alle Chancen für die zweite Hälfte. In dieser kamen die FCA-Frauen stark aus der Kabine. «Nach der Pause waren wir die klar bessere Mannschaft. Wenn wir da das 1:0 erzielen, läuft das Spiel für uns», blickte Erne zurück.

Doch das Tor fiel eben nicht für Aarau. Unmittelbar nach zwei vergebenen Topchancen, kassierten die Gäste durch einen Konter das 0:1 (57.). Danach kam der Einbruch. Sechs Minuten später stand es 0:2, am Ende 0:4. Die FCA-Frauen fielen in alte Muster zurück – offensiv harmlos, defensiv überfordert.

Stimmung und Moral

«Wenn das Selbstvertrauen so unten ist, kann ein Tor reichen, um dich wieder zurückzuwerfen», analysierte FCA-Trainer Andreas Zürcher. Auch wenn vonseiten des FCA in letzter Zeit stets betont wurde, dass die Stimmung noch immer gut und die Moral vorhanden ist, so viele Spiele ohne ein Erfolgserlebnis gehen eben doch nicht spurlos an den Spielerinnen vorbei. Das war in Yverdon eindrücklich zu sehen.

Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass ein Gegentor die Mannschaft komplett aus dem Konzept bringt und ein solcher Einbruch erfolgt. Auch Andreas Zürcher rätselt, was dahintersteckt: «Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht muss die Mannschaft mal untereinander eine Aussprache halten – und nicht darauf warten, dass alles von Aussen kommt.» Auf jeden Fall kann es nicht so weitergehen. «Doch auch ich brauche jetzt zuerst mal Zeit, um nachzudenken», so Zürcher.

Noch keine Punkte nach dem ersten Saisonviertel

Somit stehen die FC Aarau Frauen nach dem ersten Saisonviertel noch ohne Punkte da. Und seit Samstag mit vier Punkten Rückstand auf Yverdon auf dem Abstiegsplatz. Auch wenn erst sieben Spiele absolviert sind, die Lage ist nicht zu unterschätzen. Dass man gegen Yverdon so hoch verliert, ist kein gutes Zeichen.

Denn Aarau und Yverdon waren bisher die einzigen Teams ohne Sieg. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese beiden Mannschaften den Abstieg unter sich ausmachen. Zu stark scheint die Konkurrenz. Umso wichtiger wäre zumindest ein Punkt gewesen.

Denn einfacher wird es in den nächsten Spielen nicht. Da treffen die Aarauerinnen nacheinander auf Zürich, Luzern und Basel – aktuell die Top-3 der Liga. Doch vielleicht ist es genau dass, war die FCA-Frauen nun brauchen: Eine Partie, in der sie nichts zu verlieren haben und frei aufspielen können. Und vielleicht mit dem ersehnten Punktgewinn belohnt werden.