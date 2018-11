In den ersten Spielminuten schien es, als würde sich ein Klassenunterschied abzeichnen. Die St. Gallerinnen spielten schneller, attackierten besser und belohnten sich so bereits nach 13 Minuten mit der Führung. Doch es schien, als wäre das nötig gewesen, um die Aarauerinnen aufzuwecken. Sie fanden erst nach gut 25 Minuten richtig in die Partie.

Doch auch das sollte belohnt werden. Die FCA-Frauen kamen nun zu mehr Torchancen und konnten ihr Spiel spielen. Auch in den Zweikämpfen wurden sie aggressiver und kamen so zu mehr Bällen. In der 39. Minute dann die ausschlaggebende Aktion von Oertle im Tor der Ostschweizerinnen. Sie spielte den Ball direkt in die Füsse von Hediger, die im zweiten Anlauf den Ausgleich für die Gäste realisierte.

Der Coup aus dem Nichts

Als das Spiel in der zweiten Halbzeit wieder aufgenommen wurde, drückte das Heimteam gleich von Anfang an. Schon in den ersten zwei Minuten erspielten sie sich vier Torchancen, die zum Glück der FCA-Frauen unbelohnt blieben.

Auch im weiteren Verlauf der Partie blieben die Ostschweizerinnen dominant, führten das Spiel. Doch in der 70. Minute dann der Coup aus dem nichts: Schwaller spielt einen weiten Ball auf Pilgrim, die alleine auf Oertle zulaufen kann. Pilgrim lupft den Ball über Oertle und schiebt ihn ins Netz ein. Da war die Führung, aus dem nichts.