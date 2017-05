Der VBC Oftringen öffnet während den «Volley Days» seine Trainings für Interessierte und bietet zusätzlich ein Fun-Training an. Ausserdem ist ein Trainingsspiel des D1-Teams gegen einen anderen Verein vorgesehen. Auf diese Weise lassen sich die vielen Facetten dieses spannenden Spiels einem weiteren Kreis von Interessentinnen vorstellen. Nicht weniger aktiv ist der VBC Rothrist, der an den «Volley Days» öffentliche Trainings – gleichsam Abende der offenen Tür – auf die Beine stellt.

Vom einzelnen «Volley Day»…

Der SV Volley Wyna, der VBC Rheinfelden und der SV Lägern Wettingen Volleyball konzentrieren sich ganz auf die Durchführung eines einzelnen Volley Day, wobei sich der SV Lägern Wettingen Volleyball bei dieser Aktion vor allem auf die Werbung von interessierten Juniorinnen im Alter von 15 bis 19 Jahren fokussiert.

… bis zum Jugendvolleyball

Der BSC Zelgli Aarau konzentriert sich auf einen Tag des offenen Trainings und legt besonderen Wert auf die Bekanntmachung des Volleyballspiels als Teil des Schulsports und als belebendes Element beim Jugendvolleyball. Wie bereits im letzten Jahr, wird der Volleyballclub Safenwil-Kölliken (VCSK), während den «Volley Days» vom 15. bis 21. Mai eine Woche mit offenen Trainings für alle Sportbegeisterten anbieten.

Werbung in den Schulklassen

Einen anderen Weg bei den «Volley Days» beschreitet der VBC Seengen, der in den Schulklassen intensiv Werbung für das Volleyballspielen (Demo-Lektionen, Einladung zu Schnuppertrainings usw.) machen will. Auch Volley Mutschellen wird Werbung in den Schulen machen und an einem bestimmten Tag innerhalb dieser «Volley Days» Probetrainings abhalten. Auch der VBC Mellingen wird an diesen Volley-Aktionstagen aktiv mitmachen und Hallen sowie Trainer zur Verfügung stellen.

Offene Trainings und Sportklassenbesuche

Der TV Lunkhofen konzentriert sich während den «Volley Days» darauf, die Trainings dem sportlich interessierten Publikum zu öffnen, sodass daraus regelrechte Probetrainings entstehen können. Schon heute bereitet sich der TV Lunkhofen auf den Jubiläumsanlass vom 12. August dieses Jahres vor, der unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ über die Bühne gehen wird. An diesem Tag, der ideal für die Werbung von neuen Mitgliedern ist, werden auch andere Sportarten ins Zentrum gerückt. An den «Volley Days» vom 15. bis 21. Mai 2017 steht auch der VBC Stein nicht abseits und bietet in dieser Zeit ein Volleytraining für Interessierte sowie mehrere Sportklassenbesuche an.

Der Beitrag des Aargauer Volleyballverbandes im Auftrag der Talent School ist das Sichtungstraining, das am Mittwoch, 17. Mai von 13.30 – 16.00 h in der Suhrenmatthalle in Buchs sattfindet. Dort werden Jungtalente im Alter von 11-14 Jahren gesucht, die Ambitionen haben im Volleyballsport.