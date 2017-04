Nach Abzug der Kosten für das Sponsoring und dem Einkauf der Leibchen wird also wohl ein geringer fünfstelliger Betrag übrig bleiben. Robert Kamer sagt: «Diesen wird die «Szene Aarau» wohl für Choreografien oder ähnliche Aktionen einsetzen. Das ist für uns auch in Ordnung. Wir werden aber erst Ende der Saison abrechnen.» Die Initianten liefern momentan jedes Trikot persönlich aus. Dadurch legten sie zur Überbringung der ersten 450 Trikots 1400 Kilometer zurück. Eines liegt auf der Hand: Keine Mannschaft in der Schweiz hat einen Hauptsponsor mit so viel Herzblut wie der FC Aarau.