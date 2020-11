Die ewige Leier: FC Aarau bringt sich gegen GC einmal mehr um seinen Lohn

Dieser Wert hat sich gegen die Zürcher sogar noch verringert. Gleich sechs (!) Grosschancen lässt Aarau liegen, darunter ein schwach geschossener Penalty von Olivier Jäckle, dem jedoch eine Fehleinschätzung von Schiedsrichter Nicolas Jancevski vorangeht: GC-Verteidiger Toti springt der Ball kurz vor der Pause nicht an die Hand, sondern ins Gesicht.

Wollten die Spieler etwa die Worte ihres Trainers Stephan Keller untermauern? Der sagte vor dem GC-Spiel im Interview mit der Aargauer Zeitung: «Statistisch gehören wir europaweit zu den Mannschaften, die im Verhältnis zum Aufwand am schlechtesten wegkommen. Wir nützen aktuell nur 20 Prozent unserer Torchancen.»

Und so wiederholen sich die Ereignisse: Wie gegen Thun (0:1) und gegen Kriens (2:2) bringt sich der FC Aarau um den Lohn, um die drei Punkte, die ihm gemessen an der Leistung und dem Chancenverhältnis zugestanden wären.

Neben Jäckle sündigen Kevin Spadanuda, Petar Misic und der eingewechselte Liridon Balaj. Sie alle scheitern aus bester Position am eigenen Unvermögen oder an GC-Goalie Matic. Verrückt: Zwischen der 20. und 24. Minute reiht Aarau vier Grosschancen aneinander.

Das Aarauer Sturmduo bilden an diesem Abend zu Beginn Marco Aratore und Petar Misic. Zwei klein gewachsene Leichtgewichte, die in dieser Saison noch ohne Torerfolg sind. Die beiden reiben sich gegen die robusten GC-Verteidiger auf, sehen aber kein Land.

Ihre Auswechslung zur Pause ist logisch und bezeichnend für die grosse Schwachstelle eines spielerisch gefälligen FCA. Indes: Auch Stojilkovic und Balaj, die es danach an Stelle von Aratore und Misic versuchen, können die Gashi-Lücke in keiner Weise schliessen und bleiben harmlos.

Enzlers Missgeschick

Harmlos: Diese Bezeichnung gilt lange auch für die GC-Offensive, immerhin die zweitbeste der Liga. Und trotzdem gehen die Gäste in der 31. Minute in Führung. Ein Geschenk von Simon Enzler, dem bislang so starken Goalie im Tor des FC Aarau.