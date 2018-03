René Meier, in Zeiten der Not nie um eine Idee verlegen, wusste Rat: Er setzte für die Finanzierung von Cebinac alle Hebel in Bewegung, gründete den «Cebi-Fonds» und rührte kräftig die Werbetrommel. Mit einem Betrag von 1000 Franken war man mit dabei. Die Sammelaktion war ein voller Erfolg. Nach Abzug der Kosten für den Trainer blieb schliesslich sogar ein Überschuss von 15 000 Franken.

Vor der Saison 1985/86 wurde der «Cebi-Fonds» in eine strukturierte Organisation umgewandelt. Die Geburtsstunde der Donatoren-Vereinigung. Das ist jene Gruppierung von Geldgebern, die in den vergangenen Jahren den Profibetrieb der ersten Mannschaft unterstützte und in schwierigen Zeiten mithalf, Nachfinanzierungen, ja sogar Sanierungen voranzutreiben. Auch der Umzug ins Stadion Niedermatten im Jahr 2004 war in finanzieller Hinsicht eine grosse Herausforderung. Umso mehr, als dass zwei Jahre zuvor der Aufstieg in die Challenge League gelungen war. Irgendwie musste das Budget in Millionenhöhe gestemmt werden.

Zwischen 1985 und 2018 wuchs die Donatoren-Vereinigung rasant. Vor allem zwischen 1998 und 2010 ging der Mitgliederstand steil nach oben. Die Vereinigung hatte im Freiamt einen hohen Stellenwert und beherbergte Vertreter aus Sport, Politik und Gewerbe. Am 23. Juni 2009 wurde an der Generalversammlung eine hohe Hürde genommen: Der Jahresbeitrag wurde auf 1500 Franken erhöht. 2010 feierten die Geldgeber ihr 25-jähriges Bestehen mit einem grossen Fest und einer mehr als 60-seitigen Jubiläumsausgabe.

Höhepunkt des Donatoren-Jahres ist das Referat einer prominenten geladenen Persönlichkeit: So schauten unter anderem bereits Bundesrätin Doris Leuthard, Fussballtrainer Marcel Koller, Ex-FCB-Präsident Bernhard Heusler, Eishockey-Trainerlegende Arno Del Curto oder FCZ-Präsident Ancillo Canepa in Wohlen vorbei.

Die prägenden Figuren

Zwei Personen sind mit der Donatoren-Vereinigung eng verbunden. Einerseits der Initiant und Gründer René Meier: Ohne ihn gäbe es keine Donatoren. Anderseits Hans Hübscher: Ihm ist die Explosion der Mitglieder zu verdanken. Bei der Akquisition kannte er keine Berührungsängste, ging hartnäckig, konsequent und zielgerichtet seinen Weg. Und seinem Charme konnte man kaum widerstehen: Zählte die Gruppe 1998 nur 39 Mitglieder, so waren es Ende Mai 2008 sage und schreibe 255 Mitglieder. Rekord! So flossen Jahr für Jahr Hunderttausende Franken in die FCW-Kasse.