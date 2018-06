"Aargau-Premiere" für Rahmen

Für den neuen FCA-Trainer Patrick Rahmen ist es die "Aargau-Premiere": Eine Woche nach dem gelungenen Testspiel-Auftakt auswärts gegen GC (2:1) präsentieren sich Rahmen und seine Mannschaft erstmals dem heimischen Publikum. Der Plauschfaktor wird beim heutigen Spiel gegen Amateure aber im Vordergrund stehen.

Am Wochenende nimmt der FC Aarau wie im vergangenen Jahr am Freiämter Cup in Muri teil: Gegner im Halbfinal am Samstag ist der Gastgeber FC Muri (Anpfiff um 18 Uhr). Den anderen Halbfinal bestreiten der FC Wohlen und der FC Winterthur. Am Sonntag treffen im kleinen und grossen Final die jeweiligen Verlierer und Sieger aufeinander (Anpfiff 13.30 Uhr und 17 Uhr).

Noch am Sonntag macht sich der FCA-Tross auf in Richtung Wallis: Bis am Mittwoch dauert das Kurztrainingslager in Bellwald, das unter dem Motto "Teambuilding" steht. Auf der Rückweg am 4. Juli steht das nächste Testspiel gegen den SC Kriens an (Stadion Gersag Emmenbrücke, Anpfiff 18.30 Uhr).

Die weiteren Testspiele des FC Aarau:

Freitag 29. Juni um 19.30 Uhr in Schöftland: AFV-Allstars - FC Aarau

Samstag 30. Juni 18 Uhr in Muri: FC Muri - FC Aarau

Sonntag 1. Juli 13.30 Uhr/17 Uhr: kleiner oder grosser Final Freiämter Cup - Gegner Wohlen oder Winterthur

Mittwoch 4. Juli 18.30 Uhr in Emmenbrücke: SC Kriens - FC Aarau

Samstag 7. Juli um 14.30 Uhr in Oberdiessbach: FC Thun - FC Aarau

Freitag 13. Juli um 11 Uhr in Basel: FC Basel - FC Aarau

Freitag 13. Juli 19 Uhr in Cham: SC Cham - FC Aarau