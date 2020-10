Die Aufreger des Wochenendes: Mutscheller Sieg in Unterzahl und Viererpack von Topskorer Bleuel

2. Liga: Tabellenführer 70 Minuten in Unterzahl

Auf dem Papier schien das Duell zwischen Tabellenführer Mutschellen und dem Zweitletzten der Tabelle, dem FC Lenzburg, eine eindeutige Sache zu werden. Nach 17 Minuten aber wurde Mutschellens Innenverteidiger Fidan Alidemaj mit der Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche geschickt. Trotz Unterzahl konnten die Mutscheller das Spiel jedoch mit 2:1 für sich entscheiden. Damit bleiben sie auch nach zehn Spielen ungeschlagen und haben weiterhin vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Wettingen.

3. Liga: Topskorer Bleuel mit Viererpack

Gian Reto Bleuel vom FC Küttigen ist weiterhin nicht zu stoppen. Beim 8:1-Erfolg gegen den FC Gontenschwil gelangen dem besten Torschützen der aktuellen 3. Liga-Saison vier Tore. Damit steht der Küttinger Stürmer bereits bei 20 Saisontoren in lediglich elf Spielen. Der FC Küttingen steht dank dem Heimsieg gegen Gontenschwil auf dem dritten Tabellenplatz der 3. Liga Gruppe 1, punktgleich mit den beiden Führenden Entfelden und Frick.

3. Liga: Spitzenspiel wird in letzter Minute entschieden

Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Frick und dem Zweitplatzierten Entfelden wurde seinem Namen gerecht. Erst in der 90. Minute gelang dem Entfelder Agone Beqiri der 3:2-Siegtreffer, nachdem zuvor Edon Iseni vom FC Frick in der 89. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Mit diesem knappen Auswärtssieg überholt der FC Entfelden die Fricktaler und übernimmt punktgleich aber mit weniger Strafpunkten die Tabellenführung in der 3. Liga Gruppe 1.