Die abgebrochene Handball-Saison wird nicht gewertet: Endingen steigt nicht ab, Möhlin und Baden nicht auf

Die vor Wochenfrist aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochene Handballsaison 2019/20 wird nicht gewertet. Das hat der Zentralvorstand des Schweizerischen Handballverbandes SHV auf Antrag der zur Entscheidung eingesetzten Taskforces entschieden.

Das teilt der SHV am späten Freitagnachmittag mit. Im laufenden Kalenderjahr gebe es dementsprechend weder Meister, noch Auf- oder Absteiger. Und: «Die Meisterschaft 2020/21 wird mit der gleichen Ausgangslage gestartet wie die Meisterschaft 2019/20», heisst es in der Mitteilung.

TV Möhlin und STV Baden steigen nicht auf

Der Entscheid trifft insbesondere die beiden Aargauer NLB-Spitzenklubs TV Möhlin und STV Baden besonders brutal: Die beiden Klubs hatten die NLB zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs angeführt. Sowohl die Fricktaler als auch die Limmatstädter waren nur wenige Runden vor dem regulären Ende der Hauptrunde auf bestem Weg in die Aufstiegsplayoffs. Dort hätten Möhlin und Baden den Aufsteiger in die NLA in einer Best-of-5-Serie untereinander ausgemacht.

Doch daraus wird jetzt nichts. Nach dem Entscheid des SHV ist klar: Weder der TV Möhlin noch der STV Baden können in die NLA aufsteigen und spielen auch in der kommenden Saison in der NLB.

TV Endingen bleibt in der NLA

Aufatmen darf man dafür beim TV Endingen: Die Surbtaler, die als Tabellenschlusslich zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs bereits als Teilnehmer der Playoutserie gegen den RTV Basel festgestanden waren, müssen nicht mehr um den Ligaerhalt zittern.

Natürlich wird man darüber beim TVE erleichtert sein, doch so richtig über den Ligaerhalt freuen wird man sich in Endingen kaum. So hatte Geschäftsführer Christian Villiger nach bekanntwerden des Saisonabbruchs gegenüber der AZ zu diesem Szenario gesagt: «Wirklich freuen könnten wir uns nicht. Dies auch im Wissen darum, dass der Nichtaufsteiger genauso frustriert wäre, wie wir, wenn wir am grünen Tisch als Letzter zum Absteiger erklärt würden. Wie man es auch dreht und wendet, es ist eine sehr unglückliche Situation.»

In Sachen Cupfinal ist noch alles offen

Weiterhin im Ungewissen lässt der getroffene Entscheid den HSC Suhr Aarau: Ob nämlich der Cupfinal, den die Aargauer Kantonshauptstädter gegen die Kadetten Schaffhausen am vergangenen Wochenende ausgetragen hätten, nachgeholt werden kann, ist weiterhin offen.

In dieser Sache ist einzig bekannt, dass der Cupfinal-Event nicht in der ursprünglich angedachten Form ausgetragen wird. Aber: «Ob einzelne oder mehrere Cupfinals zu einem späteren Zeitpunkt in anderer Form ausgetragen werden können, wird noch evaluiert», heisst es dazu in der Medienmitteilung des SHV.