Fragt man Jessica Diacci, ob sich der Aufwand, die Zeit und die Energie gelohnt haben, die sie in ihre Turnkarriere investiert hat, kommt wie aus der Pistole geschossen die Antwort: «Ja, es hat sich definitiv gelohnt.» Die 24-jährige Spitzenkunstturnerin aus Villnachern kann auf eine lange Karriere zurückblicken. Im Alter von sechs Jahren fing sie mit dem Turnen an, mit dreizehn ging es für sie nach Magglingen in das nationale Sportzentrum, drei Jahre später war sie Teil des Schweizer Nationalkaders. Dann aber begann der Leidensweg der Turnerin: eine Verletzung reihte sich an die andere, immer wieder wurde sie zurückgeworfen, musste sich ein ums andere Mal zurückkämpfen.

Aufgeben kam für Diacci aber nie infrage: «Turnen war meine Leidenschaft und mein Leben. Ich habe diesem Sport automatisch alles untergeordnet – für mich war es immer ein Wollen und nie ein Müssen.» Jede Verletzung sah sie als eine neue Herausforderung, die es ihr ermöglichte, sich selbst und ihren Körper besser kennen zu lernen. Und nach jedem Rückschlag habe wieder ein Fünkchen die Freude am Turnen aufs Neue entfacht. Keine plötzliche Entscheidung Nun aber hat Jessica Diacci ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt gegeben. «Es war keine plötzliche Entscheidung, sondern ein schleichender Prozess über mehrere Wochen hinweg», erklärt sie. Angefangen habe es im Frühjahr dieses Jahres, als sie sich bei einem Qualifikationswettkampf für die EM in Glasgow am Fuss verletzte. Zu diesem Zeitpunkt sei sie sehr motiviert gewesen und habe gedacht, dass es nun endlich wieder bergauf gehe. Stattdessen kam die nächste Verletzung, die die EM-Pläne durchkreuzte. «Ich war noch nie so enttäuscht wie damals. Ich wollte alles hinschmeissen», gesteht Diacci. «Aber ich habe mir dann gesagt, dass ich meine Karriere nicht so beenden kann.» Sie nahm sich vor, bis zu den Qualifikationswettkämpfen für die WM in Doha Ende Oktober weiterzumachen. «Mein Wunsch war es, nicht an einem Tiefpunkt aufzuhören. Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich gesund bleiben und einen schönen Wettkampf zeigen kann.» Sie blieb denn auch gesund, fand die Freude am Wettkampf noch einmal und zeigte an den Schweizer Meisterschaften Ende September ihr Können an allen vier Geräten, was ihr den 5. Rang im Mehrkampf einbrachte. Am Abend nach der SM habe Diacci dann aber gespürt: «Jetzt ist der Moment gekommen, meine Karriere zu beenden.»

Sie wollte nichts überstürzen, liess alles erst einmal setzen und konzentrierte sich auf die Vorbereitung für die Schweizer Mannschaftsmeisterschaften. Doch sie habe gewusst, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen sei. «Nach meinem Rücktritt hat sich meine Turnkarriere in meinem Kopf noch einmal abgespielt. Dabei sah ich nur die schönen Momente und Erinnerungen.» Unverständnis für Nicht-Nomination Hätte sie an einem Tiefpunkt wie 2015 nach einer schlimmen Schulterverletzung oder 2014 nach den geplatzten WM-Träumen aufgehört, ist sich Diacci sicher, dann wäre dem nicht so gewesen. «Natürlich ist es schwierig und emotional, sich nach so langer Zeit vom Kunstturnen zu verabschieden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem Rücktritt so positiv empfinden würde. Das gibt mir im Nachhinein die Bestätigung, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.» Ob diese Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn man sie nach den Qualifikationswettkämpfen als Turnerin für die WM im Oktober ausgewählt hätte? «Es sieht vielleicht so aus, als ob mein Rücktritt mit der Bekanntgabe des WM-Kaders zusammenhängt. Dem ist aber nicht so.» Klar sei sie enttäuscht gewesen, dass sie nun, da sie endlich wieder gesund ist, wieder nicht an der WM mit dabei sein darf. Wieso man sich auch diesmal nicht für sie entschieden hat, das kann Diacci nicht so ganz verstehen. «Ich freue mich für jede andere Athletin, die dabei sein kann. Eine richtige Erklärung, warum ich nicht selektioniert wurde, habe ich aber nicht erhalten.»