Allerdings, so der abtretende Präsident Ruedi Suter, sei diese Stimme bis anhin zu wenig laut gewesen: «Wir waren eine sogenannte Stand-by-Organisation.» 1976 gegründet, sollte die IASV ursprünglich einem Aargauischen Sportzentrum zum Durchbruch verhelfen. Als dieses Projekt nicht realisiert werden konnte, blieb die Interessengemeinschaft bestehen.

In ihren kommenden Schaffensjahren war die IASV am Aufbau der Aargauer Sportgala mit der Wahl des Aargauer Sportlers beteiligt. Zudem war sie in der kantonalen Sportkommission vertreten, führte gemeinsam mit der Sektion Sport den Ehrenamtsanlass für Sportfunktionäre durch und betrieb partiell Lobbying für den Aargauer Sport. Dies, als beispielsweise die Kürzung der J+S-Gelder zur Debatte stand.