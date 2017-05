Mit einem Total von 578 Zähler setzte sich der 53-jährige Seetaler an die Spitze vor dem St. Galler Andreas Schweizer (575). Peter Haltiner erzielte mit 296 Punkte das Liegend-Bestresultat. Doch kniend tat er sich mit 275 Zählern schwer und rutschte im Einzelklassement auf Rang 4 ab. Zusammen mit Marlis von Allmen behaupteten sich Denzler und Haltiner in der Teamwertung mit fünf Zählern vor St. Gallen an der Spitze.

Stark ersatzgeschwächt traten die Aargauer im Dreistellungsmatch mit der freien Waffe an. Obwohl Marco Lüscher (555) und Beat Tanner (545) solid schossen, reichte dies gegen St. Gallen mit zwei überragenden Schützen nicht zum Kantonesieg.

Zittersieg der Ordonnanzschützen

Normalerweise ist ein Mannschaftssieg der Aargauer Matchschützen mit Ordonnanzgewehren so gut wie sicher. Weil aber Hans Schumacher als vermeintlich sicherer Wert zwei Schüsse auf die falsche Scheibe setzte, kam das Aargauer Trio mit Stephan Morgenthaler und Walter Schumacher als weiteren Teammitgliedern leicht ins Zittern.

Morgenthaler erwischte jedoch einen guten Tag. Der erfahrene Oberentfelder erzielte mit 540 Punkten das zweithöchste Einzelresultat, womit sich die gegenüber St. Gallen ausgeglichenere Aargauer Mannschaft doch mit neun Zählern Vorsprung durchsetzte.

In der Gesamtbilanz der Gewehr- und Pistolenschützen gewann der Aargau diesen Freundschaftswettkampf auf der für einmal nicht nur windanfälligen, sondern auch kühlen Schiessanlage Röti in Möhlin mit 5 Siegen knapp vor Solothurn (4) und St. Gallen (3).