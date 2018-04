Die Aargauische Kantonalbank tritt ab diesem Jahr als offizieller Presenting-Sponsor der Radsporttage Gippingen (7. bis 10. Juni 2018) auf. Die neue Partnerschaft ist ein wahrer Glücksfall für die Macher der Veranstaltung. Denn die Bank möchte mehr sein, als nur finanzielle Unterstützerin. In den letzten Jahren war es für den Veranstalter zunehmend schwieriger, die notwendigen Sponsoringeinnahmen zu generieren. Und ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre es in den vergangenen Jahren nicht mehr möglich gewesen, so ein Rennen auf höchstem Niveau durchzuführen.