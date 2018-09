Nach sechs Niederlagen in Serie errang der FC Aarau in der 7. Runde der Challenge League den ersten Punkt. Ausgerechnet auswärts bei Leader Lausanne-Sport resultierte ein 1:1. Am besten gefielen Goalie Nikolic, aber auch Peyretti und Tasar. Sogar Maierhofer holt sich trotz Platzverweis eine genügende Note.