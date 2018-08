Eine halbe Stunde ist gespielt, als sich im 1.-Liga-Spitzenkampf zwischen dem FC Baden und dem FC Red Star ZH die Gastgeber den Ball im Mittelfeld erkämpfen. Danach geht es schnell. Nach der Hereingabe von Baden-Topskorer Christopher Teichmann liegen gleich drei Spieler im Strafraum: Red-Star-Captain Jan Hartmann und die Badener Kevin Spadanuda und Basil Gmür. Die Folge: Schiedsrichter Esteban Risi zeigt auf den Elfmeterpunkt. Teichmann legt sich den Ball und trifft zum 1:0.

Bereits die Startphase ist geprägt durch Vorstösse des FCB. Die Hausherren nehmen gleich von Beginn an das Zepter in die Hand und drängen die Gäste zurück. Es dauert einige Minuten, bis der FC Red Star ein erstes Mal nach vorne spielen und etwas länger in Ballbesitz sein kann. Allerdings besitzen die Zürcher auch die erste Top-Chance. Cyrill Graf trifft nach rund einer Viertelstunde mit seinem Kopfball nur die Latte – ein kleiner Weckruf. Die Red Stars erhalten durch den Aluminium-Treffer Aufschwung und lancieren ihrerseits eine Druckphase.

Diese wird durch das 1:0 aber jäh gestoppt. Den Schock können die Gäste nur schlecht verdauen. Yves Weilenmann wird nur wenige Minuten nach dem Führungstreffer perfekt lanciert und legt in die Mitte, wo Basil Gmür völlig frei steht. Der Mittelstürmer braucht den Ball nur noch präzise unter die Latte zu setzen. Kurz vor der Pause hatten die Badener sogar noch einzelne Möglichkeiten, das 3:0 zu erzielen.

Warten auf Möglichkeiten

Mit „Geduld“ bezeichnet Baden-Trainer Ranko Jakovljevic den Schlüssel zum Erfolg seiner Mannschaft. Diese haben die Gastgeber eindrücklich gezeigt. „Red Star ist ein Favorit in unserer Gruppe. Wir wussten aber, dass wir unsere Chancen haben werden. Die Mannschaft hat ruhig gespielt und auf Möglichkeiten gewartet“, lobt der Chef sein Team.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte kann die Esp-Truppe die Red Stars unter Druck setzen. In der 54. Minute zieht der wirblige Flügel Spadanuda, der den Gäste-Verteidigern bereits im ersten Umgang das Leben schwer machte, auf der linken Seite an allen vorbei und legt in die Mitte, wo gleich zwei Mitspieler freistehen. Dies nutzt Teichmann, um seinen zweiten Treffer zu erzielen. Die Red Stars waren von der Rolle, der Spitzenkampf nach rund einer Stunde entschieden. In der Nachspielzeit gelang den Gästen immerhin noch der Ehrentreffer zum 1:3.

Nächster Gegner: Kosova

Den Grundstein zum Erfolg legte Baden in der ersten Halbzeit, weiss auch FCB-Trainer Ranko Jakovljevic. „Wir hatten zwei schöne Aktionen über rechts“, erklärt der 51-Jährige. „Aber auch in der zweiten Hälfte haben wir keine hundertprozentigen Chancen zugelassen“, fügt er an.

Damit feiern die Spitzenreiter der Gruppe 3 im vierten Spiel den bemerkenswerten vierten Sieg und verteidigen natürlich auch die Tabellenführung. In der nächsten Runde der 1.-Liga fordert der FC Baden auswärts den FC Kosova. Am Sonntag, 2. September 2018, trifft die Esp-Truppe auf die Zürcher. Spielbeginn ist um 15:30 Uhr.