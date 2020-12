Deutliche Niederlage zum Abschluss des Jahres 2020: Der HSC Suhr Aarau verliert bei den Kadetten mit 24:31

Zum Abschluss des Jahres gastiert der HSC Suhr Aarau am Montagabend bei den Kadetten Schaffhausen. Vier Tage und ebenso viele Trainingseinheiten nach dem Ende ihrer zehntägigen Quarantäne misslingt den Gästen der Auftakt in die Partie: Nach knapp sechs Spielminuten liegen die Aargauer bereits mit 1:4 zurück.

Obwohl der HSC zwischenzeitlich wieder auf einen Treffer Rückstand (5:6) heran kommt und sogar die Chance auf den Ausgleich hat, beträgt die Differenz zu Ungunsten der Gäste zwölf Minuten später vier (5:9), weitere zwei Minuten später sogar fünf Treffer (6:11).

Bis zur Pause gelingt es dem HSC nicht mehr, sich näher an die Kadetten heran zu kämpfen. Im Gegenteil: Weil der letzte Angriff der Gäste am gegnerischen Kreis versandet, liegen sie beim Gang in die Kabine sogar mit 9:15 zurück. Suhr Aarau läuft es in der ersten Halbzeit schlicht und einfach nicht: Co-Captain Tim Aufdenblatten und seine Teamkollegen leisten sich zu viele Fehlwürfe sowie Technische Fehler. Und die Torhüter Dragan Marjanac (2 Paraden) und Dario Ferrante (0) kommen auf eine kombinierte Abwehrquote von 12 Prozent.

Keine Wende nach der Pause

Nach der Pause wird es vorest nicht besser: Nach nur anderthalb Minuten im zweiten Durchgang ist der Rückstand bereits auf sieben Treffer (9:16) angewachsen. Der HSC ist zwar mit Ballbesitz aber eben auch in Unterzahl in die zweite Halbzeit gestartet.

In der Folge entwickelt sich das Skore abwechslungsweise weiter. Bis in die 45. Minute. Dann aber müssen die Aargauer die Schaffhauser nach einem Technischen Fehler erstmals auf acht Treffer (14:22) davon ziehen lassen. Damit scheint die Partie vorentschieden. Umso mehr, als dass der Rückstand knapp neuneinhalb Minuten vor der Schlusssirene sogar auf zehn Treffer (17:27) angewachsen ist.

Zwar gelingt es dem HSC in den Schlussminuten, nocht etwas Resultatkosmetik zu betreiben, doch eine unerfreuliche Saisonpremiere können die Spieler von Trainer Misha Kaufmann nicht mehr verhindern: dreieinhalb Minuten vor der Schlusssirene kassieren sie den 30. Gegentreffer (22:30). So viele waren es in der Spielzeit 2020/21 bisher noch nie.

Und es ist ja noch nicht ganz Schluss: Nach weiteren Treffern auf beiden Seiten endet die Partie aus Aargauer Sicht mit einer deutlichen 24:31-Niederlage. Damit muss der HSC Suhr Aarau zum Abschluss des Jahres einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

Sie haben die Partie verpasst? Schauen Sie sie sich hier in der Aufzeichnung des Livestreams an: