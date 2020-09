In der 3. Runde der NLA-Saison fängt sich der TV Endingen zu Gast bei den Kadetten Schaffhausen eine diskussionslose 27:41-Niederlage ein. Zur Halbzeit hatte es 14:27 aus Sicht der Endinger gestanden. Das Team von Trainer Zoltan Majeri verliert damit das zweite Spiel in Serie und muss weiterhin auf den ersten Sieg in dieser Saison warten.