So hatte man sich das beim FC Muri nicht vorgestellt. Gleich mit 0:7 wurden die Freiämter vom FC St. Gallen bezwungen. Ein Eigentor in der fünften Minute war für die Murianer der Anfang vom Ende. Nach 18 Minuten stand es durch weitere Tore von Vincent Sierro und Cedric Itten bereits 0:3. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt schon entschieden.

«Genau diese frühen Gegentore wollten wir eigentlich vermeiden», bilanzierte der ernüchterte FC-Muri-Trainer Miga Dedic. «Am Anfang war das Tempo der St. Galler extrem hoch. Das sind wir uns aus unserer Liga nicht gewohnt. Nach diesen frühen Gegentreffern noch zu reagieren, ist gegen ein Super-League-Team natürlich schwierig», sagte Muris Kapitän Sandro Streuli nach dem Spiel.

Drei Möglichkeiten zum Ehrentor

Die St. Galler machten auch nach dem Startfurioso munter weiter und lagen zur Halbzeit 5:0 in Front. Murianer Chancen blieben in der ersten Hälfte aus, folgten aber kurz nach dem Seitenwechsel. Luigi Milicaj scheiterte aus spitzem Winkel an St. Gallens Keeper Stojanovic. Kurz darauf zwang Loris Völkler den Espen-Torwart mit einer Direktabnahme zu einer Parade – und Cristian Ianu traf nach 60 Minuten nur den Pfosten. Der Ehrentreffer blieb den Murianern verwehrt. Stattdessen erhöhte Roman Buess mit einem Doppelpack auf das 0:7-Schlussresultat.