Gabriele mag kein Trainer zum Anfassen sein. Keiner, der sich nach Spielschluss ins Klubbeizli setzt und mit der Altherren-Fraktion fachsimpelt. Lieber verkriecht er sich in sein Trainerbüro für eine Videoanalyse. Zudem ist Gabrieles Kommunikation ausbaufähig: Dass er sich im Dezember mit entsprechenden Aussagen als zukünftiger Trainer beim FC Aarau ins Gespräch brachte, war ungünstig. Ebenso die ständige Bitte um Anerkennung für die Leistungen der Mannschaft.

In Sachen Fleiss und Professionalität jedoch ist Gabriele nur zu loben, genauso herausragend ist sein Fussball-Sachverstand. Kurz gesagt: Ob er in Wohlen oder bei Bayern München arbeitet, Gabriele tut es mit der gleichen Hingabe und Seriosität. Weil es ihm um die Sache geht. Mit dieser an einen Steuerbeamten erinnernden Sachlichkeit gelingt es ihm, wissbegierige und junge Talente für sich zu gewinnen. Hingegen verfügt er nicht über die Empathie eines Murat Yakin, um Spieler mit grossen Egos bei Laune zu halten. In Bellinzona etwa haben ihn Hakan Yakin und Markus Neumayr belächelt.

Man kommt nicht um die Feststellung herum: Gabrieles künftiger Job als Nachwuchstrainer beim Schweizer Fussballverband ist ihm wie auf den Leib geschnitten.