Hohe Anforderungen

Die Stein-Fricktaler Kaderturnerin Prabh Sing ist eine sehr elegante Turnerin. Sie wusste mit ihrer Eleganz die Kampfrichterinnen zu überzeugen und gewann den Aargauer Meistertitel im P2 knapp vor der Lenzburgerin Michèle Bachmann. Jasmin Strebel von der Kutu Riege Obersiggenthal komplettierte das Podest der Aargauerinnen. Die drei schafften es auch in der Gesamtrangliste in die Top Ten.

Die Anforderungen im P3 sind dann schon hoch. Salti werden an allen vier Geräten, Sprung, Barren, Balken und Boden, gezeigt, erste Schrauben kommen auf dem Bodenviereck dazu. Eine Turnerin braucht 10-12 Stunden Training pro Woche um mithalten zu können. Die Podestturnerinnen dieser Kategorie gehören dem Schweizer Nachwuchskader B an und trainieren bis zu 24 Stunden pro Woche im Regionalen Leistungszentrum in Niederlenz unter der Führung von Renato Gojkovic.

Dieser war mit den Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden. Chiara Giubellini, Kutu Obersiggenthal, gewann alle ihre Wettkämpfe in dieser Saison und war auch diesmal die Beste. Sie wurde Aargauer Meisterin und holte sich auch Gold in der Gesamtrangliste. Daria Hartmann, TV Lenzburg, wurde mit Silber im Aargau und Bronze insgesamt ausgezeichnet. Dritte auf dem Aargauer Podest war mit Jasmin Venhoda eine Turnerin der Riege Stein-Fricktal.

Dann trennen sich die Kaderturnerinnen von den Vereinsturnerinnen. Die Athletinnen der Kaderkategorie P4 sind 12 Jahre alt, gehören dem schweizerischen Nachwuchskader A an und sind auf dem Sprung in den Juniorinnenbereich. Die Anzahl der Teilnehmerinnen an einem Wettkampf sinkt auf ein knappes Dutzend. Wem etwas misslingt ist schnell hinten. Sarina Stulz vom Organisator TV Lenzburg zeigte an diesem Wochenende erstmal den Doppelsalto Abgang am Stufenbarren.

Joëlle Blum zeigt besten Wettkampf in dieser Saison

Dieser brachte ihr die Tageshöchstnote an diesem Gerät und den Aargauer Meistertitel vor Vereinskollegin Malina Blum. Corina Erdin, Kutu Obersiggenthal, konnte ihre Übung am Barren ebenfalls erstmals erschwert zeigen und holte sich als Dritte die bronzene Auszeichnung im Aargau. Im Vergleich mit allen neun gestarteten Turnerinnen holte sich Sarina Bronze und Malina wurde Vierte.