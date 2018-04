Die Klubverantwortlichen des TV Endingen sind im Schuss. Die Vorbereitungen für die zweite Partie der Playout-Serie gegen GC Amicitia laufen auf Hochtouren. Beim Surbtaler Klub hofft man auf eine tolle Kulisse für das Heimspiel – nach dem 27:21-Auswärtssieg zum Auftakt der Serie könnte das Kräftemessen vom Sonntag schliesslich auch zum letzten Saisonspiel in der heimischen GoEasy Arena werden.

Weil die Partie aufgrund der Bedürfnisse des TV-Senders «MySports» kurzfristig vom «TVE-Standardtermin» (Samstag, 18.00 Uhr) auf Sonntag (17.00 Uhr) verschoben worden ist, rühren Geschäftsführer Christian Villiger und sein Team kräftig die Werbetrommel.

Beispielsweise auch an der an diesem Wochenende stattfindenden Würenlinger Gewerbeausstellung. So sollen die Fans auf den ungewohnten Spieltermin aufmerksam gemacht werden.

Den Auswärtssieg bestätigen

Sportlich ist die Ausgangslage einfach: Gelingt den Endingern die Bestätigung des Auswärtssieges von vor drei Wochen, haben sie im Kampf um den Ligaerhalt definitiv alle Vorteile auf ihrer Seite. «Das wäre natürlich schon einmal nicht schlecht. Aber erreicht hätten wir damit noch gar nichts», sagt Villiger.

Trainer Zoltan Majeri, der den TV Endingen per Anfang Jahr übernommen hat, will erst gar nicht so weit vorausblicken: «Wir richten unseren Blick nur auf die Partie am Sonntag. Alles andere spielt für uns in dieser kritischen Phase der Saison keine Rolle.»