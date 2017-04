Nemanja Sudzum feuerte aus allen Rohren und setzte sich immer wieder durch. Kraftvoll erzielte er Tor um Tor aus der zweiten Reihe. Simon Huwyler, der heute sowohl als Verteidigungschef agierte als auch sich im Angriff einmischte, konterte erfolgreich und landete tolle Treffer. Zu Lukas Riechsteiner fanden die Mitspieler immer wieder eine Anspielmöglichkeit, so konnte er überraschend aus dem Hinterhalt seine Würfe einbringen.

Schneller, komfortabler Vorsprung

Mit der verdienten Pausenführung von 15:20 ging es in Kabinen. Leonard Pejkovic kurierte seine leichten Blessuren aus dem Cupmatch aus und wurde nur als Strafwurfjoker eingesetzt. Beide Mannschaften versuchten sich mit neuen Spielformen. Bei den Kadetten Espoirs SH sollten sieben Feldspieler das Blatt wenden, doch die Mannschaft konnte keinen Druck aufbauen. Auch bei den Endingern wurden einige Spieler auf neuen Positionen ausprobiert, auch hier zeigten sie sich in der Eingewöhnungsphase.

Hoch verdienter Sieg

Der TV Endingen zog konstant auf und davon. Nachdem Torhüter Christian Amrein sich in der ersten Hälfte noch über unglückliche Missgeschicke ärgerte, parierte er in der zweiten Hälfte anstandslos und trug entscheiden zum Endresultat bei. In den letzten Spielminuten verwalteten die Endinger die Führung und zeigten sich hoch zufrieden mit dem 26:35. (cs)