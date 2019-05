Eine halbe Stunde vor Anpfiff war der Regen im Brügglifeld in immer stärker werdenden Schneefall übergegangen, sodass sich beide Mannschaften auf einem schwierigen Geläuf wiederfanden. So waren zusammenhängende Aktionen nur schwierig zu realisieren. Insgesamt kamen die Schützlinge von Aarauer-Cheftrainer Patrick Rahmen häufiger zum Abschluss, verfehlten das gegnerische Gehäuse aber mehrfach.

Es war schliesslich ein Corner der Westschweizer, der den Führungstreffer für die kämpferischen Hausherren vor der Saisonrekordkulisse (4'477 Zuschauer) einläutete: Nach einem zügigen Konter über Raoul Giger gelangte das Leder - nach einer missglückten Rettungstat von Dominguez - zu Varol Tasar, der das Leder abgebrüht an Goalie Castella vorbei in den Maschen versenkte (36.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Lausanner deutlich aktiver, doch die solidarische Aarauer Abwehrleistung liess nur wenige Abschlüsse des Tabellenzweiten zu. In der 67. Minute fiel schliesslich eine Vorentscheidung, als Markus Neumayr einen von Marco Schneuwly herausgeholten Strafstoss im Nachschuss zum 2:0 versenkte. Zehn Minuten später sorgte Schneuwly selbst - nach Zuspiel von Tasar - für die endgültige Siegsicherung im Tollhaus Brügglifeld.

Nach drei Punkteteilungen konnten die Aarauer erstmals in dieser Saison gegen die Waadtländer gewinnen. In der Rangliste gelang es somit den Rückstand vier Spieltage vor dem Saisonende auf zwei Zähler zu verringern. Am kommenden Wochenende muss Lausanne zum Léman-Derby beim designierten Aufsteiger Servette antreten, während sich der FCA auswärts mit dem FC Schaffhausen messen wird.