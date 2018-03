Die zwei Spiele gegen den Aufsteiger Rapperswil-Jona hatten für den FC Aarau wegweisenden Charakter: Einerseits wäre mit positiven Ergebnissen, sprich mit zwei Siegen, der am Saisonende angepeilte Rang 4 wieder in Reichweite gekommen. Andererseits waren die Partien gegen den Tabellennachbarn eine wichtige Standortbestimmung: Wie steht es nach dem ansprechenden Rückrundenstart mit drei klaren Heimsiegen gegen Schaffhausen, Chiasso und Wohlen sowie zwei Niederlagen gegen die Topteams Xamax und Servette wirklich um die Entwicklung der Mannschaft?

Nach dem 0:2 in Rapperswil-Jona und dem 0:1 im Brügglifeld steht fest: Die zwei Spiele waren ein Rückfall in alte Zeiten. Das zarte Pflänzchen der Hoffnung ist innert fünf Tagen wieder verwelkt. Nicht die Resultate, die Art und Weise ist erschreckend: Nur je eine ernsthafte Torchance in zwei Spielen hat der FCA zustande gebracht. Und hinten Tore kassiert, die auf eine komplett verunsicherte Mannschaft hindeuten.

Trainer Marinko Jurendic und die Mannschaft stehen stärker denn je in der Kritik. Gleichzeitig laufen im Hintergrund die Planungen für die nächste Saison, in der alles besser werden soll.

Es stellen sich folgende Fragen: Mit welchem Personal soll alles besser werden? Ist Marinko Jurendic der richtige Mann an der Seitenlinie, um den FC Aarau auf eine nachhaltige Erfolgsspur zu führen? Welche der elf Spieler mit auslaufendem Vertrag sollen behalten werden? Welche können dem FC Aarau auf dem Weg zur Besserung nicht helfen?

