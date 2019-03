In der Winterpause hats endlich geklappt: Nach sechs Monaten Wartezeit ist Markus Neumayr beim FC Aarau gelandet. Der Start verlief verheissungsvoll: Vier Mal stand Neumayr in der Startelf, vier Mal traf er ins Tor. Zuletzt zwei Mal im Spektakel-Spitzenkampf gegen Servette (3:3).

Markus Neumayr ist am Donnerstag Gast im FCA-Talk: Was wollen Sie von ihm wissen? Was geben Sie Neumayr und dem FCA für das wichtige Auswärtsspiel in Lausanne mit auf den Weg?

Wir nehmen Ihre Fragen auf und leiten Sie im Talk an Neumayr weiter.

Alles was Sie dafür tun müssen: Schreiben Sie Ihre Fragen an Neumayr und zum FC Aarau in die Kommentare - oder schicken Sie eine Mail mit Ihren Fragen und dem Betreff "FCA-Talk" an onlinesport@chmedia.ch