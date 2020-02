Der Topskorer fühlt sich wohl: Diogo Oliveira dürfte seinen Vertrag beim HSC Suhr Aarau bald verlängern

Bis zum 15. Februar hatte die Führung des HSC Suhr Aarau jegliche kadertechnischen Verhandlungen abgeschlossen haben wollen.

Dies, damit sich die Mannschaft möglichst ohne Ablenkung auf den einen Monat später, am 15. März, stattfindenden Cupfinal gegen die Kadetten Schaffhausen hätte vorbereiten können. Ganz geklappt hat es nicht. Die Zukunft von Diogo Oliveira hatte sich nicht in dieser Frist regeln lassen.

6,5 Treffer pro Partie sind der zweitbeste Wert der Liga

Das ist insofern nicht weiter verwunderlich, als dass der 22-jährige Portugiese seit seiner Ankunft beim HSC Anfang Oktober des vergangenen Jahres in der NLA so richtig eingeschlagen hat: 97 Treffer – davon 37 Siebenmeter – in 15 NLA-Partien und 17 Treffer – davon sechs Siebenmeter – in drei Cup-Partien hat der Rückraumspieler bis dato erzielt.