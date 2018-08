Welche zwei Räder dürfen es denn sein? Rennvelo, Zeitfahrmaschine, Mountainbike oder Bahnrad – Aline Seitz beherrscht sie ohne Ausnahme. Und zwar so gut, dass die 21-Jährige bereits in allen Disziplinen an internationalen Meisterschaften teilgenommen hat. Ein Multitalent des Radsports, genau nach der Ausbildungsphilosophie des nationalen Verbandes Swiss Cycling, der mit den Nachwuchsfahrern ein vielseitiges Training bestreitet.

Freiheit und Adrenalin

Für Aline Seitz haben alle Disziplinen ihren Reiz. Sie geniesst die Freiheit mit dem Bike in der Natur, sie spürt das Adrenalin in den Kurven des Bahnovals. Und sie liebt die Abwechslung. Von dieser erlebt sie aktuell zur Genüge. Im Frühling auf der Strasse ein Mehretappen-Rennen in Tschechien, das Zeitfahren an den Schweizer Meisterschaften, vor kurzem der erste Mountainbike-Marathon in den Dolomiten (Seitz: «Das längste Rennen, das ich in meinem Leben je gefahren bin.»), ab heute die Bahn-Europameisterschaften in Glasgow und Anfang September als Highlight und Abschluss zugleich die Heim-WM der Mountainbiker auf der Lenzerheide.

Abschluss deshalb, weil der Fokus danach tatsächlich der Bahn gilt. Nicht unbedingt, weil es der Computer so errechnet hat. Vielmehr, weil sie in dieser Sparte dem olympischen Traum am nächsten ist. Schliesslich gewann die ehemalige Sportkanti-Absolventin aus Buchs in Minsk bereits ein Weltcuprennen in der Disziplin «Scratch». Tokio 2020 ist ihr grosses Ziel, dafür ordnet sie alles andere unter und geht ihren Weg.

Im vergangenen Winter etwa als Sport-Rekrutin in Magglingen. «Das war eine super Erfahrung. Ich habe von den anderen Athleten und von den diversen Ausbildungen viel profitiert Es war zum Beispiel sehr inspirierend, mit so vielen Spitzensportlern gemeinsam im Kraftraum zu trainieren», sagt sie. Einen Ort, den sie nicht unbedingt liebt, um den eine Bahnfahrerin jedoch nun mal nicht herumkommt. Das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe von Gleichgesinnten half bei der Motivation enorm. «Gut taten auch die Gespräche, wie die anderen das Leben als Spitzensportler managen.»