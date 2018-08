Etwas überspitzt könnte man es so formulieren: Es gibt eigentlich wenig Gründe für einen Fussballverein, längerfristig in der 2. Liga inter zu spielen. Entweder hegt man höhere sportliche Ambitionen und will so schnell wie möglich in die 1. Liga oder dann entscheidet man sich für den Regionalfussball und läuft in der 2. Liga regional auf, wo viele Lokalderbys auf dem Programm stehen, die Reisedistanzen in der Regel kürzer und die Kosten tiefer sind.

«Das kann man durchaus so sehen», sagt Livio Buchser, Torhüter des SC Schöftland. Er hat in seiner Karriere je fünfeinhalb Jahre in der 2. Liga inter und der 2. Liga regional gespielt und stand zudem eine Saison lang in der 1. Liga im Einsatz. «Die 2. Liga inter hat sich in den letzten Jahren jedoch sehr gut entwickelt. Das Niveau ist mittlerweile in allen Gruppen höher als in der 2. Liga regional. Es gibt keine Mannschaften mehr, die einfach Kanonenfutter sind. Das war in den Anfangszeiten der 2. Liga inter nicht immer der Fall», blickt Buchser zurück.

Abheben von den anderen Vereinen

Das sieht auch Ruedi Gmür so, der seit zehn Jahren im Vorstand des SC Schöftland mitarbeitet und seit vergangenem Jahr als Präsident amtet. «Gerade für junge Spieler mit Ambitionen ist die 2. Liga inter eine gute Liga. Sich in dieser Spielklasse zu zeigen, ist für die Spieler wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle unsere Spieler halten könnten, wenn wir in der 2. Liga regional spielen würden.» Buchser ergänzt: «Wer sich seine Chancen offen halten will, irgendeinmal in der 1. Liga zu spielen, der kann es sich nicht leisten, in der 2. Liga regional zu spielen. Dieser Sprung ist mittlerweile einfach zu gross geworden.»

Aus Spielersicht ist der Zweck der 2. Liga inter also klar: Man kann sich präsentieren und für höhere Aufgaben empfehlen. Doch was ist denn der Reiz für einen Verein, längerfristig in der 2. Liga inter zu spielen? «Wir wollen uns als SC Schöftland von den regionalen Vereinen in unserer Region etwas abheben und in der 2. Liga inter spielen, damit wir die talentierten und ambitionierten Spieler aus der Region anziehen können», sagt Gmür.

Sechs Aargauer in der selben Gruppe

«Das ist unsere Philosophie. Aber ich sehe den Reiz der 2. Liga regional natürlich auch. Der Regionalfussball mit seinen vielen Derbys und dem Aargauer Cup ist schon cool. Wir hatten in den Spielen gegen Gränichen früher sicher mehr Zuschauer als dies heute teilweise der Fall ist.»

In der kommenden Saison werden die Zuschauer des SC Schöftland aber ebenfalls auf ihre Kosten kommen, was die Aargauer Derbys angeht. Mit Muri, Wohlen II, den Eagles Aarau, dem NK Pajde und Wettingen spielen in dieser Saison neben dem SC Schöftland gleich fünf weitere Aargauer Teams in derselben 2.-Liga-inter-Gruppe. «Das ist für uns natürlich herrlich», freut sich Livio Buchser. «Aber es ist immer auch eine schöne Herausforderung, sich mit Teams aus anderen Kantonen zu messen. Die haben sehr oft eine andere Mentalität.»

Die sechs Aargauer Teams in der 2. Liga inter im Überblick:

SC Schöftland

Der SC Schöftland hat in den vergangenen beiden Saisons in der 2. Liga inter den dritten und den vierten Schlussrang belegt. Zum Aufstieg in die 1. Liga hat aber einiges gefehlt. 18 und 20 Punkte betrug die Differenz zum Aufsteiger. Auch in der neuen Saison will das Team, das neu von Vincenzo Salerno trainiert wird, an der Spitze mitspielen. «Wir wollen nicht um jeden Preis aufsteigen, aber sollte es klappen, wäre es eine schöne Herausforderung», sagt Klub-Präsident Ruedi Gmür. «Wir müssten dann aber investieren – insbesondere in den eigenen Nachwuchs und in routinierte Spieler – um in der 1. Liga bestehen zu können.»

FC Muri

Der FC Muri ist vorletzte Saison aus der 1. Liga abgestiegen und hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren den Wiederaufstieg zu schaffen. Nach dem Abstieg hat Miodrag Dedic das Traineramt übernommen und die Mannschaft vergangene Saison auf den 3. Rang geführt. «Wir wollen auch in diesem Jahr wieder einen Platz in den Top 3 erreichen. Wenn es zum Aufstieg reicht, ist das super, aber es ist nicht unser primäres Ziel», so Dedic.

FC Wettingen

Der FC Wettingen hat in der vergangenen Saison als Aufsteiger überzeugt und den guten 6. Rang geholt. «Das war eine starke Leistung, die wir nun in der kommenden Saison bestätigen wollen», sagt Trainer Beat Studer. In der Saison-Vorbereitung hat sein Team mit guten Resultaten überzeugt. «Wir möchten in der Endabrechnung einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte erreichen», blickt Beat Studer auf die kommende Saison voraus.

FC Wohlen II

Der FC Wohlen II läuft in der nächsten Spielzeit mit einer sehr jungen Mannschaft auf und setzt sich daher keine allzu hohen Ziele. «Wir wollen mit unserer Mannschaft den Ligaerhalt schaffen und möglichst vielen jungen Spielern den Einstieg in den Aktivfussball ermöglichen», sagt Alessio Passerini, der sportliche Leiter des FC Wohlen. Im vergangenen Jahr hatte die zweite Equipe des FC Wohlen den 7. Schlussrang belegt.

Eagles Aarau

Die Eagles Aargau starten als Aufsteiger in die neue 2. Liga inter Saison. Entsprechend vorsichtig formulieren sie ihre Ziele: «Die Konkurrenz ist stark und hat schon viel Erfahrung in dieser Liga. Wir werden dagegen etwas Zeit benötigen, um uns an das Tempo, die Intensität und die Taktik zu gewöhnen. Glücklicherweise ist der Kern der Mannschaft zusammengeblieben. Das hilft uns sehr», so Faton Gashi von den Eagles Aarau.

NK Pajde

Der kroatische Verein NK Pajde aus Möhlin hat die vergangene 2.-Liga-inter-Saison auf dem 2. Schlussrang beendet. In dieser Spielzeit streben die Fricktaler nun nach mehr. «In dieser Saison gibt es für uns nur ein Ziel: den Aufstieg», sagt Patrick Ivanovic, der die Mannschaft gemeinsam mit Ivan Barisic und Dejan Rakitic führt. «Wir haben einige neue, starke Spieler im Kader, konnten jedoch den Kern der Mannschaft zusammenhalten.»