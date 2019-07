Als vor einem Monat nach dem Barrage-Drama die ersten Tränen getrocknet waren und sich beim FC Aarau der Blick nach vorne richtete, setzten die Verantwortlichen ein Thema ganz zuoberst auf die Prioritätenliste: die Goaliefrage. Sowohl Stammkraft Djordje Nikolic als auch Ersatzmann Steven Deana hatten auslaufende Verträge. Ein Puff wie vor Vorjahresfrist sollte heuer vermieden werden: Damals ging der FCA trotz Zweifeln mit Deana als Nummer 1 in die Saison, weil Nikolic erst später vom FC Basel auszuleihen war.

Nun schreiben wir Anfang Juli und die Goaliefrage harrt weiterhin einer Antwort. Mehr noch: Sie ist offener denn je. Ein Problem? Noch nicht. Doch die Zeit drängt. In 17 Tagen steigt der Saisonauftakt in Winterthur. Und Zeit, um sich mit seinen Vorderleuten einzuspielen, sollte der künftige Torwart auch noch haben. Aktuell kommen drei Kandidaten für den Goaliejob im Brügglifeld infrage. Für jeden von ihnen gilt: Ist er in der nächsten Saison nicht die Nummer 1 beim FC Aarau, wird er die Saison auch nicht im Brügglifeld absolvieren.

Nikolic: Wunschlösung

Wäre Aarau in die Super League aufgestiegen, würde auf der Goalieposition längst Klarheit herrschen: In diesem Fall wäre Djordje Nikolic geblieben. Auch direkt nach dem Scheitern gegen Xamax deutete viel darauf hin, dass der Serbe eine weitere Saison in Aarau bleibt. Doch kurz darauf begannen bei Nikolics Stammklub FC Basel die Unruhen, die im Rücktritt von Sportchef Marco Streller gipfelten. Dessen Nachfolger Ruedi Zbinden hat sich noch nicht entschieden, ob er Nikolic freigibt. Dafür müsste er erst einen neuen Ersatz für Stammgoalie Jonas Omlin finden. Und falls Nikolic auf den Markt kommt, ist Aarau längst nicht der einzige Interessent. Luzern ist auf Goaliesuche und auch im Ausland wurden die starken Auftritte des 22-Jährigen im FCA-Trikot registriert.

Nikolic ist weiterhin die Wunschlösung von FCA-Sportchef Sandro Burki und Trainer Patrick Rahmen. Ersterer beziffert die Chancen auf 50 Prozent, dass Nikolic in den nächsten Tagen ins Brügglifeld zurückkehrt. Der Spieler selber ist nicht abgeneigt, hat er sich in Aarau doch sehr wohlgefühlt.

Deana: Pragmatische Lösung

Hinter Steven Deana liegt das schwierigste Jahr seiner Fussballer-Karriere, vielleicht sogar seines Lebens: Anfang August 2018 muss er sich das Handgelenk operieren lassen – für Goalies, die Handballer im Fussball, der Worst Case. Nach der Winterpause ist er wieder einsatzbereit, kommt aber nicht am stark spielenden Nikolic vorbei. «Ich war in den vergangenen Jahren immer Stammgoalie. Plötzlich Ersatz zu sein, war hart. Aber dem Team lief es gut und so verstand ich die Entscheidung des Trainers.» Im März 2019 rücken Deanas berufliche Probleme in den Hintergrund, als völlig unerwartet seine Mutter stirbt.