Nun hofft Lugo, an alter Wirkungsstätte wieder an seine Leistungen anknüpfen zu können, welche ihm sogar ein Aufgebot für die Nationalmannschaft der Dominikanischen Republik bescherten. «Noch nie hatte ich eine solch lange Verletzung. So stehe ich zurzeit noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne sein möchte», erklärt der 23-Jährige.

Froh wieder auf dem Platz zu sein

«Allerdings bin ich froh, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen, mit meinem Team Siege zu erkämpfen und mein Bestes geben zu können», fügt er an. Der Optimismus überwiegt beim schnellen und kräftigen Stürmer: «Ich hatte einen sehr professionellen Aufbau, bei dem mir Fachkräfte weiterhalfen und mich durch die Verletzungspause begleiteten. Zum jetzigen Stand fühle ich mich körperlich und mental sehr wohl.»

So könnte es auch wieder mit einem Aufgebot für die Nationalmannschaft klappen. Da Lugo beim FC Wohlen nicht die Einsätze bekam, die er sich erhoffte und sich kurz nach der Rückkehr zum FCB verletzte, war diese kaum ein Thema. Dies könnte sich bald ändern. «Sie kontaktieren mich regelmässig, um sich nach meinem Fussballstand zu informieren», erläutert der 23-Jährige.