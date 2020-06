Der Rekordmeister will zurück an die Spitze: Warum der FC Aarau auf ein anderes GC trifft

Es liegt daher auf der Hand, dass die Übernahme von GC für die Eigentümer einen strategischen Zweck hat. Seit die FIFA verboten hat, dass Firmen oder Privatpersonen Transferrechte an Spielern halten dürfen, ist der Einkauf von Klubs eine Möglichkeit, um diese Vorschriften zu umgehen.

GC ist wieder spannend

Was sich nach einem dubiosen Geschäft anhört, kann für die Grasshoppers jedoch auch entscheidende Vorteile haben. Junge Talente, deren Marktwerte bei den Wolves in die Höhe schiessen sollen, könnten künftig auch zwischenzeitlich bei GC landen, um Spelpraxis zu sammeln. Beispielsweise will sich Wolverhampton den 19-jährigen Alhassan Yusuf vom IFK Göteborg angeln. Gut möglich, dass der Youngster bereits in der nächsten Saison das Logo der Grasshoppers auf der Brust tragen wird.