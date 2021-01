Der Portugiese João Ferraz vertritt den HSC Suhr Aarau an der WM – der Tscheche David Poloz nun doch nicht

João Ferraz vom HSC Suhr Aarau war mittendrin statt nur dabei. Mittendrin, als Portugal Anfang des vergangenen Jahres an der EM 2020 die ganze Handballwelt überraschte. Unter anderem dank Siegen gegen die mehrfachen Welt- und Europameister Frankreich und Co-Gastgeber Schweden erspielten sich die Südeuropäer den sechsten Schlussrang.

Nun schicken sie sich an, diese starke Leistung an der WM in Ägypten zu bestätigen. Zum Auftakt treffen Ferraz und Co. am Donnerstagabend auf Gruppenfavorit Island. Gegen denselben Gegner hat Portugal in der vergangenen Woche in der Qualifikation für die EM 2022 je einmal gewonnen und verloren.