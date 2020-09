prev next

Der FC Aarau startet mit einem Sieg in die neue Saison: Bei der Cup-Partie gegen den FC Wil müssen die Aarauer 120 Minuten kämpfen und belohnen sich am Ende im Penaltyschiessen (4:3). Die Spieler zeigen dabei allesamt genügende Leistungen – die Bestnote geht an einen Neuzugang.