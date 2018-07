Beim FC Aarau trifft Schneuwly auf viele alte Bekannte. Gemeinsam mit Sportchef Burki wurde er 2002 U17-Europameister. Als Schneuwly am 7. November 2004 als Einwechselspieler von YB sein Super-League-Debüt feierte, sass auch Burki auf der YB-Bank und kam wenig später ins Spiel.

Mit den FCA-Profis Nicolas Schindelholz, Michael Siegfried und Elsad Zverotic hat Schneuwly in der Super League zusammengespielt. Goalietrainer Flamur Tahiraj kennt er aus Kriens, Chefcoach Patrick Rahmen und Konditionstrainer Norbert Fischer aus der gemeinsamen Zeit beim FC Luzern. Die Integration im Brügglifeld dürfte problemlos verlaufen, sodass er sich rasch auf seine Hauptaufgabe konzentrieren kann.

Seit dem Abstieg 2015 ging es mit dem FCA bergab. Wie haben Sie das aus der Distanz wahrgenommen?

Für meine Generation gehört der FC Aarau zum Inventar der Super League. Ein Freund von mir, von dessen Tochter ich Götti bin, wohnt in Aarau und geht an die Spiele. Von ihm weiss ich, dass es zuletzt nicht so schön war. Aber das ist Vergangenheit. Ich möchte mithelfen, dass die Fans wieder Freude haben an der Mannschaft.

Die Erwartungen an Sie sind hoch, Sie sind der Königstransfer.

Das ist mir bewusst, aber Fussball ist keine One-Man-Show. Und heutzutage werden Stürmer nicht nur an Toren, sondern genauso an Assists und an der Spielbeteiligung gemessen. Wie viele Tore ich schiesse, hängt auch vom Spielsystem ab. Wenn ich vorne als Prellbock eingeplant bin, werden es wohl automatisch weniger sein.

Der FC Aarau ist wegen der Stadion-Abstimmung und dem damit verbundenen drohenden Verschwinden aus dem Profifussball zu besseren Resultaten verdammt.

Die Situation ist mir bekannt. Alles kann man als Spieler nicht beeinflussen, es steht auch ein Gegner auf dem Platz. Schlechte Tage, an denen nichts gelingt, gibts im Fussball. Wir dürfen uns einfach nie vorwerfen lassen, nicht alles gegeben zu haben.

Sie liegen in der ewigen Super-League-Torschützenliste acht Tore hinter Marco Streller (103:111). Holen Sie ihn noch ein?

Solange ich spiele, habe ich dieses Ziel.

Dafür müsste der FC Aarau in der nächsten Saison aufsteigen. Sie als ewiger Super-League-Profi müsste es doch in Ihr Revier zurückziehen.

Ich weiss, worauf Sie hinauswollen. Doch für Zielformulierungen ist es zu früh. Für Erfolg muss alles stimmen, vor allem das Teamgefüge. Ob es in einer Mannschaft passt, zeigt sich schnell. Und am besten dann, wenn es sportlich mal nicht gut läuft.

Sind Sie sich bewusst, dass Sie in Aarau etwas gutzumachen haben? In 22 Spielen gegen den FCA haben Sie 13 Mal getroffen und ebenso viele Torvorlagen geliefert.

(lacht) Nach der Vertragsunterzeichnung wurde ich direkt darauf angesprochen. Mir lief es tatsächlich immer gut gegen Aarau. Warum? Im Fussball passieren unerklärliche Dinge. Nun habe ich zwei Jahre Zeit, das zu korrigieren.