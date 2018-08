Zwar verfügt der Verein neu über einen Kunstrasen, doch die vier Garderoben sind längst in einem maroden Zustand und platzen bei insgesamt 23 Mannschaften aus allen Nähten. «Wir hoffen sehr, dass die Einwohner an der nächsten Gemeindeversammlung dem geplanten Neubau», sagt Rütimann. Sonst müsse der Verein über kurz oder lang die Nachwuchsabteilung verkleinern.

Auf den Spuren von Mario Eggimann

Der FC Küttigen steht stellvertretend für jene Vereine im Aargau, die viel in die Jugend investieren. «Der Nachwuchs ist unser Ding», sagt Rütimann. Zwar wäre es schon toll, wenn die 1. Mannschaft dereinst von der 3. Liga in die 2. Liga aufsteigen würde, doch die grossen sportlichen Ambitionen überlässt der FC Küttigen gerne anderen. Dem FC Aarau zum Beispiel. «Für uns ist er Fluch und Segen zu gleich», sagt Rütimann. Für die talentiertesten Junioren des Vereins sei es ideal, wenn die nächste Stufe auf dem Weg an die Spitze quasi vor der Haustüre liege. «Andererseits fallen beim FC Aarau im Nachwuchs viele Spieler aus dem Raster, die dann teilweise bei uns anklopfen und uns an die Kapazitätsgrenzen stossen lassen.»