Einer der Weltbesten

Die Schweiz wäre lieber mit Ott als Zweiter im Viertelfinal gegen das starke Italien angetreten als ohne Ott als Erster gegen den Iran. Nun ist der 23-Jährige heute dabei, wenn es gegen die Beachsoccer-Grossmacht Iran geht. «Das wird ein enges Spiel», sagt er, «aber wir haben die Qualität, um uns durchzusetzen.» Die Ausgangslage ist verführerisch, weil die Favoriten Brasilien, Portugal und Italien alle in der anderen Tableauhälfte stehen, im Halbfinal würde auf die Schweiz ein Treffen mit Paraguay oder Tahiti warten. «So weit denken wir nicht», sagt Ott, «das wäre gefährlich. Iran ist ein starkes Team mit hervorragenden Einzelspielern.» Im Iran sind die besten Sandfussballer Helden, die WM-Partien werden von rund 15 Millionen Zuschauern live am TV verfolgt.

Beachsoccer in der Schweiz eine Randsportart

In der Schweiz dagegen sind die Nationalspieler Randsportler, was sie manchmal ärgert, weil die Auswahl in einer weltweit betriebenen Disziplin zu den besten Nationen gehört. Und Ott ist längst zu einem Ausnahmekönner aufgestiegen, er wurde schon als «Messi des Beachsoccers» bezeichnet und gehört wie Sturmkollege Dejan Stankovic zu den 5 bis 10 besten Akteuren der Welt. Beide sind sie wie der erst 20-jährige Glenn Hodel Aargauer und Torgaranten im Nationalteam. Das Trio hat in der Vorrunde 14 von 18 Schweizer Toren bei den Siegen gegen Gastgeber Bahamas (3:2), Ecuador (9:5) und Senegal (6:6 nach Verlängerung, 3:1 im Penaltyschiessen) erzielt.

Das Duo: Ott und Stankovic

Der flinke, wendige, schussstarke Ott ist der Aufsteiger in der helvetischen Auswahl. Er passt glänzend zum kräftigen, schlauen, erfahrenen Stankovic, der der AZ vor der WM ein Interview gab.. «Wir verstehen uns blind», sagt Ott, «und spielen ja auch in den Klubs zusammen.» Beide sind bei GC engagiert, zudem bestreiten sie Meisterschaften in Russland und Italien und achten darauf, auch dort als Duo verpflichtet zu werden. Die Beachsoccer-Zwillinge ordnen alles dem Sport unter, was sich gerade in den Sommermonaten schlecht mit ihren Bürojobs verträgt. Und so werden beide demnächst auf Stellensuche sein, was Ott keineswegs stört. «Ich erlebe im Beachsoccer derart viele schöne Momente mit Turnieren auf der ganzen Welt, der Aufwand lohnt sich.»