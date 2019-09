«Natürlich ist es schöner, jedes Mal in einer knisternden Atmosphäre mit vielen Zuschauern zu spielen», sagt Aarau-Trainer Patrick Rahmen, «aber das darf keine Ausrede sein für die Probleme, die wir zuletzt in Vaduz hatten. Es gibt immer mal wieder Gegner, gegen die man sich schwertut, Winterthur zähle ich aus unserer Sicht ebenfalls dazu.»

2015? Heisst der US-Präsident Barack Obama und ist Sepp Blatter Fifa-Präsident. Und 2015 gewinnt der FC Aarau zum bislang letzten Mal in Vaduz – als Superligist. Trotz des 2:0-Erfolges müssen die von Raimondo Ponte trainierten Aarauer im Juni den Gang in die Challenge League antreten.

In der vergangenen Saison reiste der FCA beide Male mit einem Sieg im Rücken ins «Ländle», um dann dort mit schlechten Leistungen zu verlieren. Am starken Gegner lag es in allen Duellen der Vergangenheit nicht, dass Aarau jeweils ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antrat. Vielmehr am Schlendrian, der nach den vorangegangenen Siegen Einzug hielt.

So gesehen kam der Dämpfer am vergangenen Dienstag gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy (1:1) zum richtigen Zeitpunkt: Um in der Tabelle den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten, braucht der FCA in Vaduz einen Sieg. «Die englische Woche erfolgreich abzuschliessen und oben dranzubleiben, ist Motivation genug», sagt Rahmen, der in der Teamsitzung auch an den Stolz seiner Spieler appellieren wird, der Horrorbilanz in Vaduz endlich ein Ende zu setzen.

Auf Punkte ist auch das Heimteam angewiesen. Unter Umständen (Chiasso-Sieg gegen GC) könnten die Liechtensteiner bei einer Niederlage gegen Aarau auf den Abstiegsplatz abrutschen.