Jeder und jede kennt es: Vor einem steht eine knusprige Portion Pommes frites, fehlt nur noch das Ketchup. Doch alles Schütteln, Klopfen und verbale Anfeuern bringt nichts – die rote Sauce will einfach nicht raus. Bis, ja bis sich plötzlich die halbe Flasche auf dem Teller entleert.

Das Ketchup-Prinzip kann weit über das Essen hinaus angewendet werden – so auch beim Auftritt des FC Aarau gegen Kriens:

Das Heimteam tut sich gegen die tapferen Innerschweizer lange sehr schwer, nichts will funktionieren – und kommen die Aarauer zu Chancen, fliegt der Ball am Tor vorbei. Doch wer geduldig bleibt und fleissig weiterarbeitet, dem ist das Glück hold und der wird belohnt: Das 1:0 in der 65. Minute durch Petar Misic ist ein Geschenk der Gäste, der Überbringer ist Marijan Urtic, dessen Rückpass zum Goalie zur idealen Vorlage für Misic wird.

Wenn es läuft, dann läuft es

Das Gegentor bricht den Widerstand der Krienser, die bis dahin punkto Spielanteile und Grosschancen auf Augenhöhe agieren. Um auf das Ketchup-Prinzip zurückzukommen: Das 1:0 ist der erste Tropfen, der auf die Pommes klatscht. Die Aarauer rütteln in der Folge noch einige Minuten am Abwehr-Bollwerk der Gäste, ehe in der Schlussphase alle Dämme brechen.

Spielmacher Markus Neumayr lanciert die Kür mit einem herrlichen Distanzschuss. Technisch allererste Sahne, wie erst Gezim Pepsi mit der Hacke ablegt und Neumayr dann den Ball mit der ersten Berührung ins weiter entfernte Kreuzeck schlenzt.

Das 1:2 durch Abubakar in der 88. Minute ist letztlich nicht mehr als ein letztes Aufmucken der Krienser. Denn beim nächsten Angriff stellt der eingewechselte Yvan Alounga mit dem nächsten Traumtor – ein satter Schuss aus 18 Metern ins gleiche Kreuzeck wie zuvor Neumayr – die Zweitore-Differenz wieder her.