Heimsieg für den Aargau. Die Turnerinnen und Turner des Gastkantons holten am Eidgenössischen Turnfest in Aarau die meisten Siege. Obwohl Wettingen zum Abschluss den Sieg in der 1. Stärkeklasse des dreiteiligen Vereinswettkampfs der Aktiven hauchdünn verpasste, durfte sich der Aargau sechs Mal über einen Turnfestsieg freuen.

Mit Oliver Hegis Triumph im Kunstturnen als Highlight. Ebenfalls Turnfestsieger sind Eien-Kleindöttingen (Aerobic Teams), Nadia Schild/Fabienne Weber (Lenzburg/Aerobic Paare), Bettina Amsler/Alissa Obrist (Schinznach-Dorf/Geräteturnen zu zweit), René Isch-Waldmeier (Hellikon/ Turnwettkampf) und Zetzwil sowie Stetten im dreiteiligen Vereinswettkampf der Senioren.