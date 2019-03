Der Auftakt in die Partie missrät dem HSC Suhr Aarau komplett. Der von Kadetten-Torhüter Ivan Stevanovic nach knapp anderthalb Minuten parierte Siebenmeter von HSC-Topskorer Milan Skvaril beim Stand von 0:0 steht sinnbildlich dafür.

Schnell liegt der HSC, der mit Dario Ferrante im Tor startet, zurück. Nach etwas mehr als siebeneinhalb Minuten bereits mit fünf Treffern. Doch in der Folge kann sich das Team von Trainer Misha Kaufmann steigern. Gerade in der Offensive gelingt nach Ablauf der ersten zehn Minuten etwas mehr und die Aargauer können zwischenzeitlich auf minus zwei Treffer verkürzen.

Dann aber folgt wieder ein Bruch im Spiel des HSC: Plötzlich gelingt in der Offensive wieder kaum etwas, während sich weder Dragan Marjanac, der zwischenzeitlich eingesetzt wird, noch Ferrante auszeichnen können. Logische Folge: Die Kadetten erhöhen ihre Führung wieder.

So steht es zur Pause in der Schaffhauser BBC Arena aus Sicht des HSC 12:17.

Der zweite Durchgang beginnt ausgeglichen. Die beiden Teams erhöhen das Skore gleichmässig. Und so liegt der HSC auch zur 40. Minute noch mit fünf Toren (15:20) zurück.

Obwohl nun Torhüter Ferrante besser in die Partie kommt und die eine oder andere Parade einstreuen kann, gelingt es dem HSC auch in der Folge nicht, den Rückstand auf das Heimteam zu verkleinern. Zu oft scheitert die Offensive der Gäste am in der Pause eingewechselten Kristian Pilipovic.

Die Kadetten spielen die Partie bis zur Schlusssirene souverän herunter und bauen die Führung bis zum Endstand sogar noch etwas aus.

Sie haben die Partie verpasst? Sehen Sie sie hier in der Aufzeichnung nach: