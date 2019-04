Der HSC Suhr Aarau startet denkbar schlecht in Spiel 2 der Playoff-Viertelfinalserie gegen Wacker Thun. Das Team von Trainer Misha Kaufmann tut sich von Beginn weg schwer, sowohl offensiv, als auch defensiv. So beziehen die Aargauer noch vor Ablauf der 5. Spielminute und unmittelbar nach dem vierten Gegentreffer zum 1:4 ihr erstes Timeout.

Nach etwas mehr als sechs Minuten gelingt HSC-Torhüter Dragan Marjanac beim fünften Abschluss auf seinen Kasten die erste Parade – notabene in Unterzahl. Bis zur 11. Minute pendelt sich der Rückstand der Gäste aus dem Aargau in einer beidseitig mit harten Bandagen geführten Partie bei drei bis vier Treffern ein.

Fünf Minuten später wächst die Hypothek des HSC erstmals auf sechs Treffer (3:9) an. Und obwohl nun auch Marjanac mit zwei weiteren Paraden langsam warm läuft, tut sich der HSC weiterhin schwer. Das mündet darin, dass Trainer Kaufmann in der 18. Minute bereits sein zweites Timeout bezieht.

In der 22. Minute scheitert HSC-Topskorer Milan Skvaril beim Siebenmeter ebenso, wie wenige Minuten zuvor Matthias Müller. Die Folge: Der Rückstand der Gäste wächst auf acht Treffer (3:11) an. Und weil Skvaril nur wenige Augenblicke später auch aus dem Spiel heraus am gegnerischen Torhüter Marc Winkler scheitert, steht es noch vor Ablauf der 24. Minute bereits 3:12. Der HSC wartet zu diesem Zeitpunkt bereits über 15 Minuten auf einen Treffer.

Exakt fünfeinhalb Minuten vor der Pause ist Flügelspieler David Poloz der erste HSC-Spieler, der Wacker-Torhüter Winkler vom Siebenmeterpunkt bezwingt. Weil das Heimteam aber im Gegenzug gleich wieder zurückschlägt bleibt es bei mittlerweile neun Treffern Rückstand.

Nach 27:14 Spielminuten sieht die Welt in der Thuner Lachenhalle noch etwas düsterer aus, zumindest für die Gäste. Obwohl der HSC nun auch wieder trifft, gerät er erstmals mit zehn Toren (5:15) ins Hintertreffen. Bis nach Ablauf der ersten 30. Minuten fällt noch je ein Treffer, wodurch es mit 6:16 in die Pause geht.

Das Wunder bleibt aus

Zum Auftakt in die zweite Halbzeit kassiert Nikola Isailovic, der anstelle des verletzten Martin Slaninka als Abwehrchef spielt, eine Zweiminutenstrafe – und der HSC gleich in den ersten beiden Minuten nach der Pause gleich zwei weitere Gegentreffer (6:18).

Sechseinhalb Minuten nach der Pause ist zumindest das Skore der zweiten Halbzeit wieder ausgeglichen: Flügelspieler Poloz verwertet einen weiteren Siebenmeter souverän zum 8:18. In der 41. Minute kann der HSC dank eines schnellen Gegenstosses von Topskorer Skvaril sogar auf acht Treffer Rückstand (11:19) verkürzen.

Eine Viertelstunde vor Schluss bezieht der HSC sein drittes und letztes Team-Timeout. Nach dem Zwischenspurt zu Beginn des zweiten Durchgangs bekundet die Mannschaft von Trainer Kaufmann nun wieder mehr Probleme und muss zusehen, wie der Rückstand wieder auf zwölf Treffer (11:23) anwächst. Im Gegensatz zu Spiel 1 ist der in der Pause eingewechselte Torhüter Dario Ferrante bis zu diesem Zeitpunkt kein Faktor.

Zehn Minuten vor Schluss ist die Partie beim Stand von 25:14 natürlich längst entschieden. Auf der Platte scheinen sich die beiden Mannschaften bereits auf Spiel 3 vom Ostersonntag (Anpfiff: 16 Uhr) in der Aarauer Schachenhalle vorzubereiten und verteilen gegenseitig fleissig Nickligkeiten.

Weil sich technische Fehler, Wurffehler und Paraden auf beiden Seiten häufen, fallen in den folgenden Minuten keine Tore mehr und so liegt der HSC auch fünf Minuten vor Schluss noch mit elf Treffern (15:26) zurück.

Dank Paraden von Ferrante in den letzten Spielminuten gelingt es dem HSC immerhin, den Rückstand bei Spielende unter zehn Toren zu halten. Trotzdem ist die 18:27-Niederlage bitter.