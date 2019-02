Serien haben die unglückliche Angewohnheit, dass sie irgendwann ein Ende finden. Die meisten jedenfalls. Davon kann auch der HSC Suhr Aarau seit gestern Abend ein Lied singen. Mit der 24:25-Niederlage im Heimspiel gegen Pfadi Winterthur endete die Serie der Ungeschlagenheit der Aargauer in der Finalrunde der NLA.

«Natürlich ist das schade, aber wir haben uns das selbst zuzuschreiben», sagt HSC-Topskorer Milan Skvaril nach der Partie. Sein Wurf war es, der mit der Schlusssirene aus aussichtsloser Position am Tor der Gäste vorbeischrammte und so die Niederlage des Heimteams in der Schachenhalle endgültig besiegelte.

In der Schlussphase war die Partie noch einmal eng geworden. Zum wiederholten Mal kämpfte sich der HSC nach Drei- und Viertore-Rückständen zurück in die Partie zurück – und hatte dann doch das Nachsehen.

Pfadi neuer Leader

Bis auf einen Punkt hätte der HSC im Falle eines Sieges in der Tabelle an den Gegner von gestern Abend aufrücken können. Stattdessen führt Pfadi nun die Tabelle der Finalrunde mit einem Punkt Vorsprung auf die Kadetten Schaffhausen an. Der HSC verbleibt, trotz Niederlage, auf dem dritten Rang.

Skvaril konnte nicht verbergen, dass er angeschlagen in die Partie gegangen war. Nur vier Treffer verbuchte der Tscheche, gleich sechs Mal scheiterte er an den gegnerischen Torhütern oder am eigenen Unvermögen. «In der Offensive waren wir zu hektisch, defensiv haben wir unseren Plan nicht umgesetzt. Dann reicht es einfach nicht», sagt der 25-jährige Rückraumspieler ohne eine Ausrede zu suchen.

«Wir haben heute schlecht gespielt»

In eine ähnliche Richtung geht auch die Analyse von HSC-Cheftrainer Misha Kaufmann: «Wir haben schlecht gespielt und uns selber geschlagen. Jedes Mal, wenn wir hätten ausgleichen, oder gar in Führung gehen können, haben wir die Chance vergeben. Ständig einem Rückstand nachzurennen kostet Substanz»,, sagt er kurz nach der Schlusssirene.

Über das Ende der Serie von drei Siegen in der Finalrunde in Folge – unter anderem gegen die Kadetten Schaffhausen und Wacker Thun – wollte sich der 34-Jährige gar nicht gross auslassen: «Eine grosse Serie war das nicht, aber wir sind selber schuld, dass sie gerissen ist.»

Neue Verträge und ein Gerücht um Andy Schmid

Gleichwohl gab es am Donnerstagabend auch Grund zum Jubeln für die HSC-Fans. Der Klub verkündete nämlich unmittelbar vor Beginn der Partie die vorzeitigen Vertragsverlängerungen um zwei Jahre von Flügel David Poloz, Rückraumspieler Manuel Zehnder und Torhüter Dario Ferrante. Die drei haben neue Verträge bis zum Ende der Saison 2021 unterschrieben.

Gleichzeitig kursierte in der Schachenhalle ein heisses Gerücht: Demnach soll im kommenden Sommer ein echter Handball-Leckerbissen anstehen, der die Halle aus allen Nähten platzen lassen dürfte.