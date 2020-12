Der HSC Suhr Aarau holt beim 23:23 auswärts bei Tabellenschlusslicht GC Amicitia nur einen Punkt

Der Auftakt in die Partie der 14. Runde der NLA zwischen dem HSC Suhr Aarau und GC Amicitia in der Zürcher Saalsporthalle verläuft harzig. In den ersten 20 Spielminuten leisten sich die beiden Mannschaften eine veritable Fehlerorgie mit insgesamt 13 Technischen Fehlern (GC: 8, HSC: 5), 4 Wurffehlern (GC: 1, HSC: 3) und 9 von den gegnerischen Torhütern parierten Würfen (GC: 3, HSC: 6). Kurz darauf gehen die Zürcher erstmals in dieser Partie in Führung (8:7). Weil bis zur Pause Fehler hüben wie drüben ein treuer Begleiter der beiden Mannschaften bleiben, geht es nach der ersten Halbzeit mit einem 11:11-Unentschieden in die Kabinen.

HSC-Rückraumspieler João Ferraz sorgt für einen gelungenen Auftakt seiner Mannschaft in die zweite Halbzeit. Der Portugiese erzielt das 12:11 und verbucht damit nach fünf erfolglosen Versuchen im ersten Durchgang sein erstes persönliches Erfolgserlebnis. Trotz des erfolgreichen Starts nach der Pause gelingt es den Gästen allerdings nicht, das NLA-Schlusslicht zu distanzieren. Es dauert bis in die 42. Spielminute, bis Suhr Aarau dank Martin Slaninkas 17:15 erstmals wieder mit zwei und nur zweieinhalb Minuten später dank Ferraz gar mit drei Treffern (19:16) vorlegen kann.

Kurz nach Anbruch der 50. Minute ist es allerdings bereits wieder vorbei mit der HSC-Herrlichkeit: GC Amicitia gleicht auf 20:20 aus. HSC-Trainer Misha Kaufmann reagiert mit seinem zweiten Team-Timeout, um seinen Spielern Anweisungen für die verbleibenden zehn Minuten zu geben. In der Folge entwickelt sich das Skore in kleinen Schritten und gleichmässig weiter. Und so bezieht HSC-Trainer Kaufmann 33 Sekunden vor der Schlusssirene beim Stand von 23:23 sein drittes und letztes Team-Timeout. Mit sieben Feldspielern und ohne Torhüter versuchen die Gäste nun den Sieg noch zu holen – und ausgerechnet Co-Captain Tim Aufdenblatten, mit neun Treffern der erfolgreichste Werfer seines Teams in dieser Partie, scheitert sechs Sekunden vor Schluss an GC-Torhüter Roman Bachmann. Auch dem Heimteam bleibt in den letzten Sekunden der Siegtreffer allerdings verwehrt und so bleibt es beim leistungsgerechten 23:23.