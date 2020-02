Der HSC Suhr Aarau gewinnt auch im zweiten Spiel des Jahres — gegen GC Amicitia gibt es einen 22:14-Sieg

Der HSC Suhr Aarau besiegt GC Amicitia auswärts mit 22:14. Nur drei Tage zuvor hatte der Fünftplatzierte der NLA zum Auftakt ins neue Handballjahr in Basel beim RTV mit 29:22 gewonnen.

«Das waren zwei nicht ganz einfache Partien, aber meine Mannschaft hat diese Aufgaben überragend gemeistert. Wir können mit dem Start ins neue Jahr sehr zufrieden sein», sagt Trainer Misha Kaufmann.

Gegen GC Amicitia sorgten insbesondere der starke Defensivverbund als auch Torhüter Dragan Marjanac mit einer überragenden Abwehrquote von 55 Prozent für den Unterschied. «Wir haben die Partie von A bis Z kontrolliert. Der Gegner hat keine Lösungen gefunden, weil wir ihnen das Leben unheimlich schwer gemacht haben. Und wenn sie dann doch einmal durchkamen, dann war da auch noch unser Torhüter», sagt Kaufmann und ergänzt: «Es passt momentan sehr viel zusammen. Das macht unheimlich viel Spass.»

Ferraz hat sich zusätzliche Freitage hart verdient

Erfolgreichster HSC-Werfer war der portugiesische EM-Teilnehmer João Ferraz mit sechs Treffern. Der 30-Jährige war nach acht Partien innert fünfzehn Tagen an der EM erst am Dienstagabend in die Schweiz zurückgekehrt und kam nun sowohl gegen den RTV am vergangenen Mittwoch als auch gegen GC Amicitia zum Einsatz. Er hat sich die mit Trainer Kaufmann bereits im Vorfeld abgesprochenen zwei zusätzlichen Freitage in der kommenden Woche mehr als verdient.

Und die zusätzliche Erholung kann nicht schaden. Denn am kommenden Sonntag wartet eine weitere Belastungsprobe auf die Kaufmann-Truppe: Dann empfängt der HSC in der Aarauer Schachenhalle (Anpfiff: 16 Uhr) NLA-Leader Kadetten Schaffhausen.