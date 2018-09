Beim HSC Suhr Aarau wird sie einfach nur als der «begeisterndste Handball-Hexenkessel der Schweiz» bezeichnet. Die Rede ist von der Aarauer Schachenhalle, wie die Heimspielstätte des HSC offiziell heisst. Und genau dorthin kehrt die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann morgen Samstag zurück. 170 Tage nach dem letzten Heimauftritt steht in der dritten Runde der neuen Saison endlich wieder ein Heimspiel auf dem Programm – gegen den HC Kriens-Luzern (Anpfiff: 18.00 Uhr).

Die Vorfreude auf die Heimpremiere 2018/19 ist gross. Das ist bei allen Beteiligten zu spüren. Immer wieder wird der Heimauftakt in Gesprächen mit HSC-Exponenten schon in den Wochen und Tagen vor dem Saisonstart erwähnt. Und auch das Publikum darf sich freuen, hat die Mannschaft doch in den beiden ersten Saisonspielen mit der knappen Niederlage bei den Kadetten Schaffhausen (24:26) und dem deutlichen Sieg bei Fortitudo Gossau (33:23) gezeigt, zu was sie in dieser Spielzeit fähig ist – und dass sie den unbestritten hohen eigenen Ansprüchen durchaus gerecht zu werden vermag.

Seit dem Wiederaufstieg in die NLA im Frühling 2016 hat der HSC Suhr Aarau in 13 (2016/17) beziehungsweise 14 (2017/18) Heimspielen insgesamt jeweils hinter Wacker Thun am zweitmeisten Zuschauer in der höchsten Schweizer Liga verzeichnet. In der vorletzten Saison kamen im Schnitt 716 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Schachenhalle, in der vergangenen Spielzeit wurden sogar 924 Eintritte pro Heimspiel verbucht.