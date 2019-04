3:0 gegen Vaduz - der FC Aarau erfüllt die Hausaufgaben gegen die Liechtensteiner nach zäher erster Halbzeit letztlich mit Bravour. Was bleibt von der Partie des 28. Spieltags? Drei Erkenntnisse:

Erkenntnis Nummer 1: Der höchste Saisonsieg

3:0 ist an und für sich kein besonderes Resultat im Fussball - zu oft kommt es vor. Doch für den FC Aarau ist ein 3:0 in dieser Saison das höchste der Gefühle. Nur einer der insgesamt 13 Saisonsiege fiel ebenso deutlich aus wie jener am Samstag gegen die Liechtensteiner: Das 3:0 am 14. Spieltag gegen Rapperswil-Jona. Ansonsten gewann der FCA stets mit einem oder zwei Toren Abstand. Und mehr als drei Tore schoss das Team von Trainer Patrick Rahmen in dieser Saison noch nie.

Mit dem deutlichen Sieg gegen Vaduz konnte der FCA sein Torverhältnis aufmöbeln (aktuell +6). Da sich ein enger Zweikampf mit Lausanne um den Barrage-Platz abzeichnet, ist denkbar, dass nach 36 Spieltagen bei Punktgleichheit das Torverhältnis entscheiden wird. Und in diesem Vergleich liegt Lausanne momentan klar vorne (+16).

Heisst für den FCA in den verbleibenden Spielen: Entweder mehr Tore schiessen, dann liegt noch das eine oder andere Gegentor drin. Oder wie gegen Vaduz zu Null spielen - dann dürften auch 3:0-Siege für ein am Ende besseres Torverhältnis als Lausanne genügen.

Erkenntnis Nummer 2: Misic und Karanovic überzeugen als Joker - werden sie nun Titulare?

Sowohl in Kriens als auch gegen Vaduz hatten die eingewechselten Petar Misic und Goran Karanovic grossen Anteil, dass es in der zweiten Halbzeit besser lief für den FC Aarau. Persönlich lieferten sie mit ihren Teilzeiteinsätzen ein Bewerbungsschreiben bei FCA-Trainer Rahmen für einen Platz in der Startelf ab.

Was macht Rahmen im kommenden Heimspiel gegen Winterthur (Freitag 20 Uhr)? Keine einfache Frage: Denn Misic und Karanovic haben bewiesen, dass sie als Joker enorm wertvoll sind. Aber sind sie es auch als Titulare? Oder bringen sie mit ihrem Tempo (Misic) und ihrer Raffinesse (Karanovic) mehr, wenn der Gegner bereits Müdigkeitserscheinungen zeigt? Knifflige Aufgabe für Rahmen, denn für beide Varianten gibt es gute Argumente.

Erkenntnis Nummer 3: Die letzte Saison ist bereits wettgemacht

Nach 28 Spieltagen und vor den noch acht verbleibenden Partien liegt der FC Aarau auf Rang 3 und hat 44 Punkte auf dem Konto. Ein Blick zurück zeigt: Das sind jetzt schon genauso viele Punkte, wie Aarau in der kompletten vergangenen Saison geholt hat.

Punkto eingefahrene Siege ist der FCA bereits besser: 2017/18 holten die Aarauer 12 Siege. In der laufenden Saison sind es schon 13. Und dies trotz des schlechtesten Saisonstarts seit Menschengedenken...