Erinnern Sie sich? Am 13. Juni 2007 wurde Alfred Schmid zum Präsidenten des FC Aarau gewählt. Während der vergangenen knapp elf Jahre begrüsste und verabschiedete der Unternehmer aus Gränichen zehn Trainer. Interessant: Der Erste war gleich der Erfolgreichste. Der Pole Ryszard Komornicki führte die Mannschaft in den Saisons 2007/08 und 2008/09 in der Super League jeweils auf Rang fünf.

Auf Erfolgskurs war auch René Weiler. Der Zürcher wurde am 13. April 2011 verpflichtet, führte den Klub 2013 in die Super League und verteidigte in der Saison 2013/14 den Platz in der höchsten Spielklasse auf souveräne Art und Weise.

Komornicki und Weiler waren Extraklasse. Der Rest bewegte sich irgendwo zwischen Mittelmass und Flop. Nach der Ära Komornicki folgte in die Abstiegssaison 2009/10 mit Jeff Saibene, Martin Andermatt und Ranko Jakovljevic. Und nach der Zeit mit Weiler kamen der Reihe nach Sven Christ, Raimondo Ponte, Livio Bordoli, Marco Schällibaum und Marinko Jurendic. Sie alle konnten die in sie gesetzten Erwartungen bei weitem nicht erfüllen.