Um die dafür nötige Zweidrittelsmehrheit (14 «Ja»-Stimmen) zu erreichen, war im Vorfeld viel Lobbyismus seitens Schmid und seiner Kollegen gefragt. Die zehn «Ja»-Stimmen aus der Challenge League waren gesichert; dafür garantierten die Klubs mit ihrer Unterschrift auf einem gemeinsam verfassten Brief. Die grosse Hürde waren die nötigen vier Stimmen aus der Super League; alle zehn Klubs aus dem Oberhaus stimmten im November 2017 gegen die Barrage.

Vor der Generalversammlung gelang es, die Grossklubs aus Basel und Bern für ein «Ja» zur Barrage zu bewegen. Auch der FC Zürich schwenkte um: Nach dem Abstieg 2016 und dem einjährigen Abstecher in die Challenge League hatte das Ehepaar Ancillo und Heliane Canepa ein Herz für die Kleinklubs. Genug war das nicht, die Challenge-League-Vertreter mussten mit einer erneuten Niederlage rechnen. Umso mehr, als Luzern-Präsident Philipp Studhalter an der GV das Mikrofon ergriff und eine Brandrede gegen die Barrage hielt. Tenor: Die Gefahr eines Abstiegs würde grösser und ein solcher würde einen Super-League-Klub ruinieren.

Flammendes Plädoyer für die Barrage

Es war der Moment, in dem Alfred Schmid die Initiative ergriff. Er, der sonst ungern in den Vordergrund drängt, erhob sich von seinem Stuhl neben FCZ-Mäzenin Heliane Canepa und setzte zum flammenden Plädoyer für die Barrage an. Als FCA-Präsident musste Schmid zwei Mal (2010, 2015) den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten, keiner weiss besser Bescheid über die Folgen eines Abstiegs.