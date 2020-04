Der Fussballverband und seine sinnlose Salamitaktik

Obwohl sich die Amateurliga und die 13 regionalen Fussballverbände einhellig für einen Saisonabbruch ausgesprochen und einen entsprechenden Antrag an den Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) gestellt haben, will der Dachverband in Bern noch zuwarten. Ein eigentlicher Affront gegen die Basis.