Der FCA siegt zu Hause gegen Lausanne mit 5:4 – Eine unglaubliche Leistung der Aarauer

Die Aarauer gerieten früh in Rücklage, als Andi Zeqiri nach zwei zuvor vergebenen Chancen in der achten Minuten per Kopfstoss erfolgreich war. Im Laufe der ersten Halbzeit wussten auch die Gastgeber offensive Lebenszeichen zu setzen, belohnt mit dem Ausgleichstreffer durch einen flachen Abschluss von Liridon Balaj in die nahe Torecke (25.). In der Folge bewegte sich der FCA auf Augenhöhe mit dem Leader, machte sich eine ordentliche Ausgangslage jedoch selbst wieder zu Nichte: In der 44. Minute liess Aarau-Torhüter Nicholas Ammeter einen haltbaren Abschluss von Christian Schneuwly zum 1:2-Pausenergebnis passieren.

Nach dem Seitenwechsel konnte Lausanne-Sport sogleich nachdoppeln: In der 47. Minute versenkte Kunstschütze Stjepan Kukuruzovic einen Freistoss von der Strafraumgrenze auf sehenswerte Weise zum 3:1 in den gegnerischen Maschen. Aber Aarau gab nicht auf und fand durch einen Doppelschlag von Elsad Zverotic (62.) und Balaj (66.) zurück ins Spiel. Fortan spielten nur noch die Schützlinge von FCA-Cheftrainer Patrick Rahmen: In der 79. Minute bejubelte der überragende Balaj seinen dritten Treffer des Abends, ehe Yvan Alounga (82.) für den spektakulären Endstand im Brügglifeld besorgt war.